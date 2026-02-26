English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Privacy Display Feature: పక్కనోళ్లు మీ ఫోన్ చూస్తున్నారా? Samsung ఫోన్‌లో అద్భుతమైన ప్రైవసీ డిస్‌ప్లే ఫీచర్!

Privacy Display Feature: పక్కనోళ్లు మీ ఫోన్ చూస్తున్నారా? Samsung ఫోన్‌లో అద్భుతమైన ప్రైవసీ డిస్‌ప్లే ఫీచర్!

Privacy Display Feature Telugu News: మీరు బస్సులో లేదా రైల్లో ప్రయాణం చేసే సమయంలో ఫోన్ పట్టుకొని స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు మీ పక్కన వారు మొబైల్‌నే చూస్తున్నారా? ఇక భయపడనక్కర్లేదు సాంసంగ్ కంపెనీ ప్రత్యేకంగా ప్రైవసీ డిస్ప్లే ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది. ఏయే స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:49 PM IST

Privacy Display Feature: పక్కనోళ్లు మీ ఫోన్ చూస్తున్నారా? Samsung ఫోన్‌లో అద్భుతమైన ప్రైవసీ డిస్‌ప్లే ఫీచర్!

Privacy Display Feature: స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగదారులకు ప్రైవసీ అనేది ఒక సవాలుగా మారుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా బస్సులతో పాటు రైళ్లలో లేదా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో మనం ఫోన్ వాడుతుంటే.. మన పక్కన ఉండేవారు మన స్క్రీన్‌లో తొంగి చూడడం ఒక అలవాటైపోయింది. చాలామంది ఇది ఇబ్బందిగా మారుతూ వస్తోంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ ప్రముఖ దిగ్గజ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ కంపెనీ సాంసంగ్ తమ లేటెస్ట్ ప్రీమియం ఫోన్ సాంసంగ్ గెలాక్సీ s26 అల్ట్రా వినూత్న ఫీచర్‌తో మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు ప్రైవసీ ఫీచర్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

ప్రైవసీ డిస్ప్లే ఫీచర్‌ను సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సాంసంగ్ గాలక్సీ s26 అల్ట్రా లో ఈ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది.. సాధారణంగా మనం ఫోన్ చూసినప్పుడు మన పక్కనున్న వారికి కూడా స్క్రీన్ కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ కొత్త టెక్నాలజీ తో.. ఫోను నేరుగా చూసే వినియోగదారుడికి మాత్రమే స్క్రీన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పక్కనుంచి చూసేవారికి స్క్రీన్ చీకటిగా కనిపించడమే కాకుండా మసక మసకగా కనిపిస్తూ ఉండడం విశేషం..

స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే కాంతి కేవలం 90 డిగ్రీల కోణంలో మాత్రమే ప్రసరించేలా ఈ డిస్ప్లేని రూపొందించినట్లు సాంసంగ్ కంపెనీ వెల్లడించింది. దీనివల్ల సైడ్ యాంగిల్స్ నుంచి చూసేవారికి ఏమి కనిపించదు. అంతేకాకుండా దానినే సైడ్ నుంచి స్పష్టంగా చూస్తే మసకగా కూడా కనిపించే అవకాశాలున్నాయి.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను నిలువుగా పట్టుకున్న.. సినిమాలు చూసేటప్పుడు అడ్డంగా తిప్పిన ప్రైవసీ ఫీచర్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది..

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత చాట్ తో పాటు బ్యాంకింగ్ యాప్స్, పిన్ నెంబర్స్, పాస్వర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు పక్కన వారికి కనిపించకుండా ఇది అద్భుతమైన రక్షణగా నిలుస్తుందని సాంసంగ్ కంపెనీ గతంలోనే వెల్లడించింది. గజంలో ఇలాంటి ప్రైవసీ కోసం విడిగా స్క్రీన్  గార్డులను కొనుక్కునేవారు.. కానీ సాంసంగ్ ఇప్పుడు ఇన్బిల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు హార్డ్వేర్ ల కలయికతో ఈ ఫీచర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం. హైఎండ్ ఫీచర్లతో పాటు భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారికి సాంసంగ్ గాలక్సీ s26 అల్ట్రా వరంగల్ కంటే ఎక్కువని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

