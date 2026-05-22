Nissan Tekton Launch Price: ప్రముఖ జపాన్ కార్ల తయారీ సంస్థ Nissan భారత మార్కెట్లో అద్భతమైన మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ టెక్టాన్ అనే పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఈ Nissan Tektonను కంపెనీ జూలై 9న భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కంపెనీ గతంలో మంచి డిమాండ్ కలిగిన కిక్స్ ఎస్యూవీ తయారీని నిలిపివేసిన తర్వాత దాదాపు మూడేళ్ల విరామం అనంతరం నిస్సాన్ ఈ విభాగంలోకి గ్రాండ్ రీ-ఎంట్రీ ఇస్తుండటం విశేషం.. అయితే, ఈ SUV అనేక రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్యూవీని ప్రముఖ రెనో డస్టర్ (Renault Duster)కు సంబంధించిన ఆర్జీఎమ్పీ (RGMP) ప్లాట్ఫామ్పైనే రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇంజన్తో పాటు సాంకేతికత పరంగా డస్టర్ SUVని పోలి ఉంటుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీని డిజైన్, క్యాబిన్ లుక్తో పాటు ఫీచర్లలో నిస్సాన్ కొన్ని రకాల మార్పులు చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన నిస్సాన్ ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ ఈ సరికొత్త డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం వల్ల మార్కెట్లో దీనికి మరింత అద్భుతమైన డిమాండ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ కారుకు సంబంధించిన డిజైన్కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వెడల్పైన గ్రిల్తోపాటు పూర్తిగా పొడవుగా ఉండే కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, సీ-షేప్ హెడ్ల్యాంప్లు ఈ కారుకు మరింత అద్భుతమైన లుక్ను అందిస్తుంది.. అంతేకాకుండా 18-ఇంచుల స్టైలిష్ అలాయ్ వీల్స్తో పాటు వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్లు ఈ కారుకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ కారులో ఇంటీరియర్ వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునేలా త్రీ-టోన్ కలర్ థీమ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 10.1-ఇంచుల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే పూర్తి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో పాటు అద్భుతమైన పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి అనేక రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ సెఫ్టీకి పెద్దపీట వేసింది. ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు లెవెల్-2 ఏడీఏఎస్ టెక్నాలజీ అందిస్తోంది. అదేవిధంగా 360-డిగ్రీల కెమెరాను కూడా ఇందులో అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఇంజన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో రెండు రకాల టర్బో-పెట్రోల్ ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. బేస్ వేరియంట్లలో 100 హార్స్పవర్ ఇచ్చే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా హై-ఎండ్ మోడల్లో 163 హార్స్పవర్ ఉత్పత్తి చేసే శక్తివంతమైన 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే కాకుండా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్తో పాటు డీసీటీ (DCT) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు లభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఇందులోనే స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక భారత మార్కెట్లో నిస్సాన్ టెక్టాన్ ధర రూ.11 లక్షల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి.
