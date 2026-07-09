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రూ.10.49 లక్షలకే Nissan Tekton SUV లాంచ్.. ఫీచర్లు అదరహో!

Nissan Tekton Price: భారతీయ మిడ్-సైజ్ SUV మార్కెట్లోకి ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ నిస్సాన్ తమ కొత్త టెక్టాన్ (Nissan Tekton) కారును లాంచ్‌ చేసింది. దీనిని కంపెనీ ధర రూ.10.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:17 PM IST
రూ.10.49 లక్షలకే Nissan Tekton SUV లాంచ్.. ఫీచర్లు అదరహో!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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