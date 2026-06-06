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Google Maps: నెట్ లేకపోయినా ఫోన్‌లో గూగుల్ మ్యాప్స్ పనిచేస్తుంది.. ఈ సీక్రెట్ ఫీచర్ గురించి మీకు తెలుసా?

Google Maps Without Internet: ఇప్పటి రోజుల్లో ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే చాలా మంది ముందుగా గూగుల్ మ్యాప్స్‌‌నే ఆశ్రయిస్తారు. అయితే ప్రయాణంలో నెట్‌వర్క్ లేకపోవడం లేదా మొబైల్ డేటా అయిపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. కానీ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. గూగుల్ మ్యాప్స్‌‌ను ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా ఉపయోగించవచ్చు. ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్‌ ఆఫ్‌లైన్ ఫీచర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:13 PM IST
Google Maps: నెట్ లేకపోయినా ఫోన్‌లో గూగుల్ మ్యాప్స్ పనిచేస్తుంది.. ఈ సీక్రెట్ ఫీచర్ గురించి మీకు తెలుసా?
Image Credit: No Internet No Problem Use Google Maps Offline With This Simple Trick (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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