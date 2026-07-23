/Nokia నుంచి అత్యంత దృఢమైన ఫోన్.. Nokia 123 Shield ఫీచర్లు ఇవే..

Nokia 123 Shield Phone Launch Soon: మొబైల్ దిగ్గజ బ్రాండ్ నోకియా హెచ్ఎమ్డీ (HMD Global) మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫీచర్ ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.. నోకియా 123 షీల్డ్ (Nokia 123 Shield) పేరుతో అత్యంత ధృడమైన డిజైన్తో ఈ ఫోన్ను ప్రపంచ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇది చూడడానికి చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ధూళి, వాటర్, సెక్యూరిటీని అందించే ప్రత్యేక రేటింగ్తో పాటు భారీ బ్యాటరీ లైఫ్ను అందించేలా దీనిని తయారు చేశారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అత్యంత ధృడమైన డిజైన్..
పేరుకు తగ్గట్టుగానే.. ఈ ఫోన్ ఎంతో పటిష్టమైన బాడీ మెకింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కఠినమైన పరిస్థితుల్లో కూడా పాడవ్వకుండా.. పనిచేసేలా దీనికి IP65 రేటింగ్ అందించిన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. అంటే ధూళితో పాటు దుమ్ము, వర్షపు నీరు లేదా నీటి చుక్కలు పడినా ఈ ఫోన్ ఏమాత్రం పాడు కాకుండా ఉంటుంది. పొలం పనులు చేసేవారు.. ప్రయాణాలు ఎక్కువ చేసేవారు, రఫ్ వాడకం కోరుకునే వారికి ఇది సరైనదిగా భావించవచ్చు..
19 రోజుల బ్యాటరీ బ్యాకప్..
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యమే.. ఇందులో 1,750 mAh సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన బ్యాటరీని అందించారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 19 రోజుల పాటు స్టాండ్బై అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా నిరంతరాయంగా 27.9 గంటల పాటు మాట్లాడే సామర్థ్యాన్ని కూడా అందిస్తోంది.. ఆధునిక USB Type-C పోర్ట్ను అందించడమే కాకుండా వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ చేసుకునే ప్రత్యేకమైన సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్ స్పెసిఫికేషన్లు
ఈ మొబైల్ 2.4-అంగుళాల క్యూవీజీఏ (QVGA) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా 320x240 పిక్సెల్స్ రెసల్యూషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది యూనిసోక్ (Unisoc SC6531E) ప్రాసెసర్పై ఇది పనిచేస్తుంది. ఇందులో 4MB ర్యామ్, 4MB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ ద్వారా స్టోరేజ్ను 32GB వరకు పెంచుకునే సదుపాయం ఉంది.
కెమెరాతో పాటు ఇతర ఫీచర్లు..
నోకియా 123 షీల్డ్ ఫోన్లో వెనుక వైపు LED ఫ్లాష్తో కూడిన కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. చీకటి సమయంలో ఇది టార్చ్ లైట్లా కూడా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. వీటితో పాటు వైర్లెస్ ఎఫ్ఎమ్ రేడియో, 3.5mm ఆడియో జాక్, బ్లూటూత్ (Bluetooth) కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్ మందం 15 మిల్లీమీటర్లు కాగా.. బరువు కేవలం 108 గ్రాములు మాత్రమే ఉంటుంది.
ధర వివరాలు..
కంపెనీ ఈ ఫోన్ను అత్యంత బడ్జెట్ ధరలోనే అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. హెచ్ఎమ్డీ గ్లోబల్ అధికారిక వెబ్సైట్లో దీని స్పెసిఫికేషన్లను అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. ధర, భారత మార్కెట్లో అమ్మకాల తేదీలను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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