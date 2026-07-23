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Nokia నుంచి అత్యంత దృఢమైన ఫోన్.. Nokia 123 Shield ఫీచర్లు ఇవే..

Nokia 123 Shield Phone Launch Soon: భారత మార్కెట్‌లోకి నోకియా 123 షీల్డ్ (Nokia 123 Shield) మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:34 PM IST
Nokia నుంచి అత్యంత దృఢమైన ఫోన్.. Nokia 123 Shield ఫీచర్లు ఇవే..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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