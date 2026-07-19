Nokia 300 4G Launched Latest News: మొబైల్ రంగంలో ఒకప్పటి రారాజు నోకియా (Nokia) మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫీచర్ ఫోన్ను విడుదల చేసింది. నోకియా 300 4G పవర్బ్యాంక్ (Nokia 300 4G Power Bank) పేరుతో ఈ పవర్ఫుల్ ఫోన్ను సంస్థ అధికారిక వెబ్సైట్లో కంపెనీ లిస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతానికి ఈ మొబైల్ ఫిలిప్పీన్స్ మార్కెట్లో లాంచ్ అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన బాడీతో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్తో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా దీనిని రూపొందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ధర, ఇతర వివరాలు..
ఫిలిప్పీన్స్ మార్కెట్లో నోకియా 300 పవర్బ్యాంక్ ఫోన్ ధరను PHP 1,990గా నిర్ణయించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. మన భారతీయ కరెన్సీలో దీని విలువ కేవలం రూ.3,000 మాత్రమే ఉంటుందని సమాచారం. అక్కడ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ Shopeeలో ఈ ఫోన్ను ప్రీ-ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది.. వినియోగదారుల కోసం ఈ మొబైల్ను బ్లాక్, గ్రీన్తో పాటు గోల్డ్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.
అదిరిపోయే డిస్ప్లే..
ఈ నోకియా 300 4G ఫోన్ చూడటానికి ఎంతో స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా.. చేతిలో పట్టుకోవడానికి వీలుగా యాంటీ-స్లిప్ డిజైన్తో రగ్గడ్ బాడీని కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇందులో 2.4 ఇంచుల QVGA డిస్ప్లేను తీసుకు వచ్చింది.. అంతేకాకుండా, దీనికి IP65 రేటింగ్ అందిచారు.. దీనివల్ల ఫోన్పై దుమ్ము పడినా లేదా నీటి చినుకులు పడినా ఫోన్ పాడవకుండా సురక్షితంగా ఉంటుందని సమాచారం.
45 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్..
ఈ ఫోన్లోని అత్యంత అద్భుతమైన ప్రత్యేకత దీని బ్యాటరీగా భావించవచ్చు.. ఇందులో చిన్న సైజు స్మార్ట్ఫోన్లలో ఉండేలాంటి 3700mAh భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే.. ఈ ఫోన్ ఏకంగా 45 రోజుల పాటు స్టాండ్బై టైమ్ను ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాకుండా 26 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా మాట్లాడుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఫోన్లో మరో ప్రత్యేక బటన్ ఉంటుంది.. దాన్ని నొక్కితే, ఈ ఫోన్ను 5W వేగంతో ఇతర ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసే పవర్బ్యాంక్ లాగా (Reverse Wired Charging) వినియోగించవచ్చు..
ఐఫోన్ కంటే శక్తివంతమైన టార్చ్ లైట్..
సాధారణ ఫీచర్ ఫోన్లతో పోలిస్తే.. ఈ ఫోన్లోని టార్చ్ లైట్ 5 రెట్లు ఎక్కువ కాంతిని ఇస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. చివరికి ప్రముఖ ప్రీమియం ఫోన్ ఐఫోన్ 16 ప్రో (iPhone 16 Pro) టార్చ్ లైట్ కంటే కూడా ఇది రెండింతలు ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుందని నోకియా సంస్థ సంచలన ప్రకటన చేయడం విశేషం. ఈ టార్చ్ లైట్ను వరుసగా 23 గంటల పాటు ఆన్ చేసి ఉంచినా బ్యాటరీ తట్టుకోగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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