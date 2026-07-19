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Nokia నుంచి అదిరిపోయే ఫోన్.. ఐఫోన్ కంటే పవర్‌ఫుల్ టార్చ్, 45 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!

Nokia 300 4G Launched: ఫిలిప్పీన్స్ దేశంలో Nokia నుంచి అద్భుతమైన ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ Nokia 300 4G పేరుతో విడుదల చేసింది. అయితే, ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుందని ప్రకటించింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:48 PM IST
Nokia నుంచి అదిరిపోయే ఫోన్.. ఐఫోన్ కంటే పవర్‌ఫుల్ టార్చ్, 45 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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