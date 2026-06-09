Nothing Phone 3 Huge Discount: చాలా మంది యువత ఎక్కువగా Nothing బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఇవి చాలా చౌక ధరలకు, అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా ఇదే బ్రాండ్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
Nothing బ్రాండ్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్పై ప్రాముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో Nothing Phone (3) స్మార్ట్ఫోన్ మొబైల్ వెరీ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. ఈ Nothing Phone (3) స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్బుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.67 ఇంచుల FHD+ Flexible AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో పాటు 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో డాట్-మ్యాట్రిక్స్ స్టైల్ సర్క్యులర్ డిస్ప్లేను పరిచయం చేసింది.
ఈ డిస్ల్పే ప్రొటెక్షన్ కోసం Corning Gorilla Glassను అందిచారు. అలాగే ఇందులో ఇది IP68 డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్తో వస్తుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 చిప్సెట్ ప్రొసెసర్పై పని చేస్తుంది.. ఇది గేమింగ్తో పాటు మల్టీటాస్కింగ్కు అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Nothing OSతో రన్ అవుతుంది. నథింగ్ ఫోన్లలోనే మొదటిసారిగా ఇందులో ట్రిపుల్ 50MP కెమెరా సెటప్ను అందించారు. ఇందులో కంపెనీ OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50 MP ప్రైమరీ కెమెరాను అందిస్తున్నారు. అలాగే అదనంగా టెలిఫోటో కెమెరా 50 MP పెరిస్కోప్ లెన్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 50 MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,500 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
ఇందులో కంపెనీ 65W ఫాస్ట్ చార్జింగ్తో పాటు 15W వైర్లెస్ చార్జింగ్ (Wireless Charging) సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.. అలాగే ఇతర డివైజ్లను చార్జ్ చేయడానికి రివర్స్ వైర్లెస్ చార్జింగ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్లో కంపెనీ దీనిని M.R.P ధర రూ.84,999తో అందిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.
ఈ Nothing Phone (3) ఫోన్కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగలు చేసేవారికి ఏకంగా 49 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.42,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా 5 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండీషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.29,000 బోనస్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.13,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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