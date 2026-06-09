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Nothing Phone 3: రూ.85 వేల Nothing Phone 3 కేవలం రూ.13,999కే.. అమెజాన్‌లో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్స్!

Nothing Phone 3 Huge Discount: ట్రిపుల్ కెమెరా కలిగిన Nothing Phone (3) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్బుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్‌ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:37 AM IST
Nothing Phone 3: రూ.85 వేల Nothing Phone 3 కేవలం రూ.13,999కే.. అమెజాన్‌లో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్స్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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