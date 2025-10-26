Nothing Phone 3a Lite: ఛీప్‌ ధరకే Android 16తో నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ రాబోతోంది.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

Nothing Phone 3a Lite Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ నథింగ్ (Nothing Phone) అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కొత్త మొబైల్ని విడుదల చేయబోతోంది.. ఇది నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ పేరుతో లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్గా మారాయి. అలాగే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా ఇటీవల లీక్ అయ్యాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ను కంపెనీ నవంబర్ ప్రారంభంలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది రూ.25 వేల లోపే లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ (Nothing Phone 3a Lite) స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది మార్కెట్లోకి 128GB స్టోరేజ్, 8GB RAM స్టోరేజ్ వేరియంట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. కంపెనీ ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని రకాల విషయాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్స్తో పాటు కొన్ని రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను ఇటీవలే ఫ్రెంచ్ వార్తా పత్రికల్లో కూడా క్లుప్తంగా వివరించారు. ఈ నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ నవంబర్ ప్రారంభంలో యూరోపియన్లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. ఒకవేళ విడుదల చేస్తే ఇది నవంబర్ 4వ తేదీ లోపే వినియోగదారులకు లభించే ఛాన్సులు ఉన్నాయని ఆ వార్త పత్రికలో పేర్కొన్నారు.
ఇక యూరప్లో ఈ మొబైల్ ధర EUR 249.99 ఉండబోతున్నట్లు కూడా వార్తా పత్రికల్లో పేర్కొన్నారు. ఇది భారతదేశంలో విడుదలయితే రూ.25 వేల లోపే అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే దీనిని మొదటగా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో 8జిబి ర్యామ్తో పాటు 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నారు.. ముఖ్యంగా ఇది నలుపుతో పాటు తెలుపు రంగుల్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ మొబైల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నథింగ్ ఫోన్ 3a లైట్ (Nothing Phone 3a Lite) స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే..ఇది A001T అనే మోడల్ నెంబర్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన పనితీరును కలిగి ఉన్నట్లు ఓపెన్సిఎల్ బెంచ్ మార్క్లో తెలిపారు. దీంతోపాటు మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఈ మొబైల్ ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని సమాచారం.
