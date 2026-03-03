English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nothing Phone 4a: మార్చి 5న Nothing Phone 4a గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. చీప్‌ ధరకే మంచి ఫోన్!

Nothing Phone 4a India Launch Date: మార్చి 5వ తేదీన భారత మార్కెట్‌లోకి Nothing Phone (4a) సిరీస్‌ మొబైల్స్ విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే, కాస్త ఎక్కువ ధరతో విడుదల చేయబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 3, 2026, 03:28 PM IST

Nothing Phone 4a India Launch Date Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ నథింగ్ (Nothing) తన తదుపరి మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Nothing Phone (4a) సిరీస్‌ను త్వరలో భారత్ మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ సీరియస్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌కు సంబంధించిన వివరాలను కూడా అధికారికంగా వెల్లడించింది. అయితే, ఈ మొబైల్ సిరీస్ గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. డిజైన్ పరంగా చాలా ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు ఎక్స్పెక్టెడ్ ధర వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

కంపెనీ Nothing Phone (4a) సిరీస్‌ను మార్చి 5వ తేదీ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు భారత్ మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతోంది భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి సేల్ మార్చి ఏడవ తేదీన బెంగళూరులోని నథింగ్ స్టోర్‌లో ప్రారంభం కాబోతోంది. ఆ తర్వాత ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, మొదటి సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్‌తో ఈ మొబైల్ లభించే అవకాశాలున్నాయి.
 
అయితే, ఈ  Nothing Phone (4a) స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్‌తో పాటు Glyph Bar ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన డిస్ప్లే ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6.78-అంగుళాల AMOLED, 1.5K రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌పై లాంచ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 128 జీబీ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా 256 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

ఈ  Nothing Phone (4a) మొబైల్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే, ఇది అద్భుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన 50MP మెయిన్ రియల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 50MP టెలిఫోటోతో పాటు పెరిస్కోప్ లెన్సన్ కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా మరో 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా వస్తోంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,100mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో పాటు Android 16 ఆధారిత Nothing OS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ మొబైల్ సిరీస్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. నథింగ్ ఫోన్ (3a)తో పోలిస్తే ఈసారి ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే డిజైన్ పరంగా కూడా అనేక మార్పులు తీసుకువచ్చారు. కాబట్టి దీని ధర రూ.31 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులోని లభించే ప్రో వేరియంట్ మరింత ఎక్కువ ధరను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర దాదాపు రూ.40 వేల నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, వేరియంటును బట్టి ధర అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

