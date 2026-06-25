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Nothing నుంచి సరికొత్త B సిరీస్ ఫోన్.. అదిరిపోయే డిజైన్, గ్లిఫ్ లైటింగ్‌తో ఎంట్రీ!

Nothing Phone 4b Launch Date In India: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో నథింగ్ ఫోన్ 4b (Nothing Phone 4b) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:48 PM IST
Nothing నుంచి సరికొత్త B సిరీస్ ఫోన్.. అదిరిపోయే డిజైన్, గ్లిఫ్ లైటింగ్‌తో ఎంట్రీ!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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