/ప్రపంచంలోనే మొదటి AI ఫోన్ వచ్చేసింది.. Nubia NaviX Ultra ప్రత్యేకతలివే!

Nubia NaviX Ultra Launched: ప్రముఖ చైనీస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం ZTE సబ్-బ్రాండ్ నుబియా (Nubia) స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల కోసం ఒక అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది.. పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సామర్థ్యాలతో పనిచేసే అద్బుతమైన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ నావిక్స్ ఆల్ట్రా (NaviX Ultra)ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. చైనాలోని షాంఘైలో జూలై 17న ఇది లాంచ్ అయ్యింది. వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WAIC) వేదికగా ఈ ఫోన్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.. ఈ కంపెనీ ఇప్పటికే మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ వీబో (Weibo)లో ఒక అధికారిక పోస్ట్ను షేర్ చేసింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
4 అద్భుతమైన ఆప్షన్లు..
నుబియా నావిక్స్ ఆల్ట్రా డిజైన్, కలర్ వేరియంట్లకు సంబంధించిన టీజర్ను కంపెనీ ఇప్పటికే విడుదల చేసి చైనా మార్కెట్లో అంచనాలను పెంచిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులకు నాలుగు విభిన్నమైన, ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించబోతోంది.. ఇది వైట్ (White), పర్పుల్ (Purple)తో పాటు పింక్ (Pink), బ్లాక్ (Black) కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ అద్భుతమైన స్టైలిష్ రంగులు యువతనుచ ప్రొఫెషనల్స్ ఇద్దరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
దౌబావో AI అసిస్టెంట్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అతిపెద్ద హైలైట్ దీనిలో అందుబాటులోకి వస్తున్న అడ్వాన్స్డ్ AI సిస్టమ్గా భావించవచ్చు. బైట్డాన్స్ (ByteDance)కు సంబంధించిన దౌబావో (Doubao) మొబైల్ AI అసిస్టెంట్తో వస్తున్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. నుబియా కంపెనీ పౌండర్ ని ఫీ (Ni Fei) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కంపెనీ లార్జ్-స్కేల్ AI ఏజెంట్ మోడల్ కోసం ఫైలింగ్ పూర్తి చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ నావిక్స్ ఆల్ట్రా ఫోన్ అడ్వాన్స్డ్ AI సిస్టమ్ను పూర్తిగా ఇంటెగ్రేట్ చేసుకున్న మొదటి డివైజ్గా నిలుస్తుందని అతను తెలిపారు..
దీనిలోని AI కేవలం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదా టెక్స్ట్ రాయడానికే పరిమితం కాకుండా.. మొబైల్లోని వివిధ యాప్స్లో మల్టీ-స్టెప్ టాస్క్లను యూజర్ల ప్రమేయం లేకుండా స్వయంగా పూర్తి చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది వినియోగదారులకు ఏజెంటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది..
ఆకట్టుకునే డిజైన్..
టీజర్ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో పిల్-షేప్ (Pill-shaped) కెమెరా ఐలాండ్ను కలిగి ఉంటుంది. దానికి సరిగ్గా క్రింద LED ఫ్లాష్ను కూడా అందిస్తోంది.. అలాగే, ఫోన్ ముందు భాగంలో సెల్ఫీ కెమెరా కోసం అద్భుతమైన హోల్-పంచ్ (Hole-punch) కటౌట్ డిజైన్ను వినియోగించారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా.. ఈ ఫోన్ పక్క భాగంలో (Side frame) ఒక అద్భుతమైన ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఈ ప్రత్యేక బటన్ కేవలం AI ఫీచర్లను క్షణాల్లో యాక్సెస్ చేయడానికి (Quick Access) సహాయపడుతుందని సమాచారం..
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