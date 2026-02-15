English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • OnePlus 13s ఫోన్‌పై ఊహించని తగ్గింపు.. అమెజాన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌ మీ కోసం!

OnePlus 13s ఫోన్‌పై ఊహించని తగ్గింపు.. అమెజాన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌ మీ కోసం!

OnePlus 13s Price Cut: అమెజాన్‌లో OnePlus 13s మోడల్ చాలా తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ తీసుకుంటా ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్  ధరకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:04 PM IST

OnePlus 13s ఫోన్‌పై ఊహించని తగ్గింపు.. అమెజాన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌ మీ కోసం!

OnePlus 13s Price Drop: ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అమెజాన్ మీకోసం అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో వన్‌ప్లస్ కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసిన వన్ ప్లస్ 13 సిరీస్ లో అందుబాటులోకి వచ్చిన OnePlus 13s మోడల్ అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు, ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

OnePlus 13s స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6.32 అంగుళాల 1.5K LTPO ProXDR డిస్‌ప్లేతో విడుదల చేసింది. అలాగే ఈ స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Elite చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక వెనక భాగంలోని కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వన్ ప్లస్ కంపెనీ Sony LYT-700 సెన్సార్ తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాను కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం ఇందులో కంపెనీ 32MP కెమెరాను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో హైలెట్ ఏందంటే బ్యాటరీ తో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్.. ఈ మొబైల్‌లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,850mAh బ్యాటరీని అందిస్తోంది. దీంతోపాటు 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో ప్రత్యేకత తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత OxygenOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర MRP రూ.57,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని అమెజాన్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 12 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.50,999కే లభిస్తోంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందడానికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి మరింత తగ్గింపు ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఇక ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. పైన పేర్కొన్న డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.47,999కే పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి  ఈ మొబైల్ మరింత చీప్ ధరకు పొందవచ్చు. 

మీ దగ్గర ఉన్న పాత వన్‌ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా.. ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే మొబైల్ కండిషన్‌ను బట్టి ఏకంగా రూ. 48 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇలా పొందిన బోనస్‌ని మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. ఈ మొబైల్‌ను కేవలం రూ.1,999 లోపే పొందవచ్చు.. అంతేకాకుండా మరిన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ను దీనిని తక్కువ ధరకే పొందే అవకాశం కూడా ఉంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

