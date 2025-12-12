English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OnePlus 15R Ace: డిసెంబర్ 17న OnePlus 15R Ace Edition విడుదల.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

OnePlus 15R Ace Edition: ప్రముఖ వన్ ప్లస్ కంపెనీ డిసెంబర్ 17వ తేదీన మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఎడిషన్ స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 12, 2025, 01:49 PM IST

Trending Photos

DA Hike 2026: ఆ రోజుతో 7వ వేతన కమిషన్‌ ముగింపు.. కొత్త ఏడాదిలో DA లెక్కింపు ఎలా ఉంటుందంటే..?
6
Central Govt Employees
DA Hike 2026: ఆ రోజుతో 7వ వేతన కమిషన్‌ ముగింపు.. కొత్త ఏడాదిలో DA లెక్కింపు ఎలా ఉంటుందంటే..?
Pawan Kalyan: ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన పవన్ కళ్యాణ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan: ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన పవన్ కళ్యాణ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Thiruveer: తండ్రైన టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో.. బేబీ ఫోటో షేర్ చేస్తూ ఆనందం, పోస్ట్‌ వైరల్‌..!
6
Thiruveer baby boy
Thiruveer: తండ్రైన టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో.. బేబీ ఫోటో షేర్ చేస్తూ ఆనందం, పోస్ట్‌ వైరల్‌..!
E-Passport: కొత్త ఇ-పాస్‌పోర్ట్ వచ్చేసింది.. డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చా? అప్లై మీ నగరంలో అందుబాటులో ఉందా?
7
E Passport India
E-Passport: కొత్త ఇ-పాస్‌పోర్ట్ వచ్చేసింది.. డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చా? అప్లై మీ నగరంలో అందుబాటులో ఉందా?
OnePlus 15R Ace: డిసెంబర్ 17న OnePlus 15R Ace Edition విడుదల.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Oneplus 15R Ace Edition India: డిసెంబర్ 17వ తేదీన వన్ ప్లస్ కంపెనీ అద్భుతమైన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురా పోదాం అందుకే. ఇది ప్రత్యేకమైన రంగుతో అద్భుతమైన డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ ఫైబర్‌గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది చూసి ఎందుకు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్కులో విడుదల కావడంతో చాలామంది ఈ మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ డిసెంబర్ 17వ తేదీన కేవలం చైనాలో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వన్ ప్లస్ కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ అడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ వైలెట్ రంగులో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన కలర్‌తో పూతతో ఫైబర్‌గ్లాస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది రెండు రంగుల్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. వేరియంటును బట్టి నలుపు, పుదీనా ఆకుపచ్చని రంగులో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు కొన్ని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. 

OnePlus 15R Ace ఎడిషన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది OnePlus Ace 6T వైలెట్ ఎడిషన్‌ను పోలి ఉంటుందని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్  భారీ 7,400mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది 80W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా పనిచేసే ColorOS 16పై రన్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూయల్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

ఈ OnePlus 15R Ace మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతుంది. దీని స్క్రీన్ అద్భుతమైన రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, డిసెంబర్ 17న చైనాలో లాంచ్ చేసిన తర్వాత.. భారతదేశంలో వన్ ప్లస్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన కొత్త ట్యాబ్లెట్ కూడా విడుదల కాబోతోంది. ఇది OnePlus Pad Go 2 పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ట్యాబ్ కూడా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, భారత్‌లో ఈ ట్యాబ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను త్వరలోనే వన్ ప్లస్ కంపెనీ వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

One Plus 15 ProOne Plus 15 Pro MaxOne Plus 15 ROne Plus BrandOne Plus One Phone

Trending News