Oneplus 15R Launch Date In India Telugu News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ OnePlus నుంచి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. డిసెంబర్ 17న భారతదేశంలో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, ఈ లాంచింగ్లోనే భాగంగా Pad Go 2ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఈ OnePlus 15R మొబైల్ గత మోడల్స్ కంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ 17న భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ కాబోయే OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారకంగా విడుదల చేయలేదు. కానీ ఇది గతంలో లాంచ్ అయిన 13R మొబైల్ ధర కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీని ధర రూ.42,999తో వన్ప్లస్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఇక తర్వలో విడుదల కాబోయే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర కూడా.. గత మోడల్ కంటే కాస్త ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక OnePlus Pad Go 2 ట్యాబ్ మాత్రం రూ.19,999 ధరతోనే లాంచ్ అయ్యే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ OnePlus 15R స్మార్ట్ఫోన్ అనేది చైనాలో విడుదలైన OnePlus Ace 6T రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ డిజైన్ ఒకేలా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ మొత్తం రెండు రంగుల్లో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 15R స్మార్ట్ఫోన్లో కూడా OnePlus 15 మాదిరిగానే కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.7-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన యాక్షన్ కీ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక వెనక భాగంలో ఉన్న కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని బ్యాక్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 100W వైర్డు ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
