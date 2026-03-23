OnePlus 15T Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోనే తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ నుంచి మరో కొత్త మోడల్ బయటకు రానుంది. వన్ప్లస్ 15T మొబైల్ను చైనాలో రేపు అనగా మార్చి 24న విడుదల చేయనున్నారు. సదరు కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ డివైస్ కోసం బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ఈ మోడల్ మార్కెట్లో విడుదలకు ముందే కొన్ని కీలకమైన ఫీచర్లను బయటపెట్టారు. బ్యాటరీ కెపాసిటీ, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో ఈ ఫోన్ ఫ్లాగ్షిప్ విభాగంలో పోటీ పడటానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది. చైనాలో విడుదలకు సిద్ధమైన ఈ వన్ప్లస్ 15టీ స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వన్ప్లస్ 15T స్మార్ట్ఫోన్ రేపు, మార్చి 24న చైనాలో సాయంత్రం 7:00 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు) విడుదల కానుంది. ఈ ఫోన్ ఇప్పుటికే ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. ఇది 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB, 16GB + 1TB అనే ఐదు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వైట్ చాక్లెట్, రిలాక్సింగ్ మచ్చా, ప్యూర్ కోకో రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
వన్ప్లస్ 15T అంచనా ధర
అయితే కంపెనీ ఇంకా దాని అధికారిక ధరను వెల్లడించలేదు. అయితే, నివేదికల ప్రకారం.. వన్ప్లస్ 15T ధర దాని మునుపటి మోడల్ అయిన వన్ప్లస్ 13T కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వన్ప్లస్ 13T ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.39,000గా ఉండేది. అందువల్ల, కొత్త మోడల్ ధర ఈ మొత్తం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ వన్ప్లస్ 15టీ ఫోన్ ఫ్లాట్ డిజైన్, మెటల్ ఫ్రేమ్తో వస్తుందని అంచనా. వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.32-అంగుళాల ఫ్లాట్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది స్క్రీన్లోనే పొందుపరిచిన అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది. దుమ్ము, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP66, IP68, IP69, IP69K సర్టిఫికేషన్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
వన్ప్లస్ 15Tలో క్వాల్కామ్ సరికొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. ఇది 3nm టెక్నాలజీపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇ-స్పోర్ట్స్ ట్రిపుల్-కోర్ సిస్టమ్, 165fps వరకు గేమింగ్ సపోర్ట్, 4.4 మిలియన్లకు పైగా బెంచ్మార్క్ స్కోర్ ఉంటాయి. ఇది కలర్ఓఎస్ 16 (ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారితం) పై పనిచేస్తుంది. 4 సంవత్సరాల ఓఎస్ అప్డేట్లు, 5 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తుంది.
కెమెరా ఫీచర్లు
వన్ప్లస్ 15T డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50MP సోనీ అల్ట్రా విజన్ ప్రైమరీ కెమెరా, సెకండరీ లెన్స్గా 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా (3.5x ఆప్టికల్ జూమ్తో) ఉంటాయి. దీనితో పాటు, ఇది 7x లాస్లెస్ డిజిటల్ జూమ్, 4K అల్ట్రా HD లైవ్ వ్యూకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా "షాడోలెస్ క్యాప్చర్" వంటి కొత్త ఫీచర్లు, గెస్చర్లను ఉపయోగించి ఫోటోలు తీయడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తాయి.
బ్యాటరీ ఫీచర్
వన్ప్లస్ 15T 7,500mAh సామర్థ్యం గల భారీ 'గ్లేసియర్' బ్యాటరీతో వస్తుంది. కంపెనీ నివేదిక ప్రకారం.. ఇది 10.3 గంటల MOBA గేమింగ్, 22.8 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 13 గంటల నావిగేషన్ వినియోగాన్ని అందిస్తుందని అంచనా.
