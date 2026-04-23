OnePlus 16 Leak: స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వన్ప్లస్ తమ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ వన్ప్లస్ 16 (OnePlus 16) స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇప్పటి వరకు ఏ స్మార్ట్ఫోన్లోనూ చూడని అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లు ఈ మొబైల్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ ప్రియులతో పాటు టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో పాటు బ్యాటరీ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, అధికారిక ప్రకటనకు ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ ఇటీవలే లీక్ అయ్యాయి. అవేంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ వన్ప్లస్ 16 స్మార్ట్ఫోన్లో అద్భుతమైన డిస్ల్పే ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో 6.78 అంగుళాల కస్టమ్ BOE LTPO ప్యానెల్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది ఏకంగా 240Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సంచారం.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ కేవలం 120Hz, 144Hzకే పరిమితమవ్వగా.. వన్ప్లస్ త్వరలో విడుదల చేయబోయే స్మార్ట్ఫోన్లో ఏకంగా 240Hz ఉండడం విశేషం.. దీనివల్ల ఫోన్ వాడే క్రమంలో గేమింగ్ చేసే సమయంలో మంచి స్మూతింగ్ను అందిస్తుంది.
ఈ OnePlus 16 స్మార్ట్ఫోన్లో పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ వన్ప్లస్ ఎక్కడా తగ్గడం లేనట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ క్వాల్కామ్ నుంచి వస్తున్న అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో మల్టీటాస్కింగ్ చేయడంతో పాటు భారీ యాప్లను కూడా ఎంతో సులభంగా వినియోగించవచ్చు. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
వన్ప్లస్ 16లో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో వెనక భాగంలో 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు, 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో అదనంగా మరో కెమెరా కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఏకంగా 9,000mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం.. దీనికి తోడుగా 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా లభిస్తోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ అక్టోబర్ నెలలో చైనాలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ధర రూ.60 వేలు ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
Read more: OnePlus Nord 5: అమెజాన్ ధమాకా.. రూ.5,000 లోపే OnePlus Nord 5.. ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.