  Telugu News
  టెక్నాలజీ
OnePlus Ace 6 Turbo Features: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ సంస్థ OnePlus నుంచి మరో మెమోరబుల్ వేరియంట్ మార్కెట్లోకి రానుంది. OnePlus Ace 6 టర్బో మొబైల్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 9,000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:26 PM IST

OnePlus Ace 6 Turbo Features: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ సంస్థ OnePlus నుంచి మరో మెమోరబుల్ వేరియంట్ మార్కెట్లోకి రానుంది. OnePlus Ace 6 టర్బో మొబైల్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 9,000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో చైనాలో లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్ 2026 మధ్యలో OnePlus Nord 6గా భారతదేశ విపణిలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని కీ-ఫీచర్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

టెక్ ప్రపంచంలో ప్రముఖ బ్రాండ్ అయిన OnePlus, చైనా మార్కెట్లో Ace 6, Ace 6T లాంచ్ అయిన తర్వాత OnePlus Ace 6 Turbo అనే కొత్త మోడల్‌తో దాని Ace 6 సిరీస్‌ను విస్తరించడానికి కృషి చేస్తున్నట్లు సమాచారం. తాజాగా వెలువడిన కొన్ని లీకుల ప్రకారం.. టర్బో వేరియంట్ లైనప్‌లో అత్యంత పనితీరు-కేంద్రీకృత మోడల్‌గా వస్తుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు వచ్చే ఏడాది (2026) నాటికి OnePlus Nord 6గా భారత మార్కెట్లోకి వస్తుందని.. మిడ్-ప్రీమియం విభాగంలోకి సరిపోతాయని భావిస్తున్నారు. లాంచ్‌కు ముందే ఇప్పటికే లీక్ అయిన కొన్ని వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్..బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ..
OnePlus Ace 6 Turbo క్వాల్కమ్ Snapdragon 8s Gen 4తో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు లీకులు చెబుతున్నాయి. ఫాస్ట్ పనితీరు కోసం ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌ను ఇన్‌సెర్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో మెయిన్ హైలైట్ భారీ 9,000mAh బ్యాటరీ.. ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విభాగంలో ప్రస్తుతం ఇదే అతిపెద్ద బ్యాటరీ ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఇది OnePlus ముఖ్యంగా గేమర్‌లు, పవర్ వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ ఓర్పును అందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

గేమింగ్ కోసం రిఫ్రెష్-రేట్ డిస్‌ప్లే
Ace 6 Turbo 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 6.78-అంగుళాల LTPS OLED డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 144Hz లేదా 165Hzకి చేరుకునే రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది పోటీ గేమర్‌లకు అల్ట్రా-స్మూత్ విజువల్స్‌ను ఇష్టపడే పవర్ వినియోగదారులకు పరికరాన్ని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికలలో ఒకటిగా మార్చవచ్చు. ఈ ఫోన్‌ను చైనీస్ మార్కెట్‌కు మిడ్-రేంజ్ ఆఫర్‌గా కూడా పేర్కొన్నారు. అయితే దీని పనితీరు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ద్వారా శక్తినిచ్చే రెడ్‌మీ Turbo 5, రియల్‌మీ Neo 8 SE వంటి పరికరాలతో పోటీపడుతుంది.

భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం..
OnePlus Ace 6 Turbo 2026 జనవరిలో లేదా ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలో చైనాలో ప్రారంభించబడుతుందని నివేదికలు ఉన్నాయి. Nord 6 అని పిలువబడే గ్లోబల్ వేరియంట్ 2026 రెండవ త్రైమాసికం నాటికి భారత మార్కెట్‌లోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

Nord 6 Nord 5 లాగానే కనిపిస్తుంది
రాబోయే Nord 6 ఈ సంవత్సరం జూలైలో ప్రారంభించబడిన OnePlus Nord 5 డిజైన్ ను ముందుకు తీసుకువెళుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ 6.83-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా Snapdragon 8s Gen 3 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.

