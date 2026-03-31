Oneplus Ace 6 Ultra: 8500mAh భారీ బ్యాటరీతో రానున్న వన్ ప్లస్ ఏస్ 6 అల్ట్రా.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!

Oneplus Ace 6 Ultra Launch Date In India: మొబైల్ ప్రియులకు వన్ప్లస్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే భారీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే కంపెనీ ఏస్ సిరీస్తో చైనా మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే.. ఇదిలా ఉంటే అతి త్వరలోనే వన్ప్లస్ ఏస్ 6 అల్ట్రా (OnePlus Ace 6 Ultra) పేరుతో ఒక అత్యంత శక్తివంతమైన ఫోన్ను లాంచ్ చేయనున్నట్లు సంచారం. ప్రముఖ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ను ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే దీని బ్యాటరీ.. సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో 5000mAh బ్యాటరీని చూస్తుంటాం. కానీ వన్ప్లస్ ఏస్ 6 అల్ట్రా ఏకంగా 8500mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలో అత్యధిక బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇచ్చే ప్రీమియం ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండడం విశేషం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన 6.8 అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉండటం విశేషం.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9500 (Dimensity 9500) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్త్ఓంది. ఇది అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ అందించడమే కాకుండా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే డిస్ల్పే కూడా అద్భుతంగా స్మూత్గా ఉండబోతోంది. వన్ప్లస్ ఏస్ 6 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ షియోమీకి చెందిన రెడ్మీ K90 అల్ట్రా (Redmi K90 Ultra మొబైల్కి గట్టి పోటీ ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రెడ్మీ కూడా దాదాపు ఇవే స్పెసిఫికేషన్లతో తన ఫోన్ను ఏప్రిల్ నెలలో లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ వన్ప్లస్ ఏస్ 6 స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మొదటగా చైనా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ భారత మార్కెట్లో ఏస్ 6T మోడల్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీని బ్యాక్ సెటప్లో ప్రైమరీ కెమెరా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఇది 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, కంపెనీ త్వరలోనే అన్ని రకాల ఫీచర్స్ను, భారత్లో విడుదల తేదిని ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Read more: Vivo T4R 5G: Sony కెమెరా, 5700 mAh బ్యాటరీ.. vivo T4R 5G పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు!
