English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Oneplus Ace 6T: రూ.33 వేలలోపే Oneplus Ace 6T మొబైల్ విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే..

Oneplus Ace 6T: రూ.33 వేలలోపే Oneplus Ace 6T మొబైల్ విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే..

Oneplus Ace 6T Price In India: చైనాలో OnePlus Ace 6T స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:50 AM IST

Trending Photos

School Holiday: స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవు..రాబోయే 24 గంటలు జాగ్రత్త..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్లు!
5
holiday
School Holiday: స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవు..రాబోయే 24 గంటలు జాగ్రత్త..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్లు!
Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Doogee V Max Lr
Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
IPL 2026 Auction: ఈసారి మోత మోగాల్సిందే.. మినీ వేలంలో ఆ ముగ్గురు స్టార్ ఆటగాళ్లపైనే అందరి ఫోకస్..!
5
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Auction: ఈసారి మోత మోగాల్సిందే.. మినీ వేలంలో ఆ ముగ్గురు స్టార్ ఆటగాళ్లపైనే అందరి ఫోకస్..!
Public Provident Fund Scheme: రూ.5,000 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.16 లక్షలు ఖాతాలో జమ!
5
Epfo Pension Portal
Public Provident Fund Scheme: రూ.5,000 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.16 లక్షలు ఖాతాలో జమ!
Oneplus Ace 6T: రూ.33 వేలలోపే Oneplus Ace 6T మొబైల్ విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే..

Oneplus Ace 6T Price In India Latest News:  ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ OnePlus నుంచి మరో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ OnePlus Ace 6T పేరుతో చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్‌కు ప్రత్యేకంగా బ్రైట్ ఐ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీని కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇందులో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 SoC చిప్‌సెటప్‌ ప్రాసెసర్‌ కూడా లభించబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ OnePlus Ace 6T స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గేమింగ్ నెట్‌వర్క్ చిప్ G2తో పాటు ప్రత్యేకమైన 3200Hz టచ్ శాంప్లింగ్‌తో టచ్ చిప్‌తో విడుదలైంది. ప్రస్తుతం చైనీస్‌ మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. రూ.33 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీనిని కంపెనీ మొత్తం నాలుగు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో విడుదల చేసింది. ఇందులోని హై ఎండ్‌ వేరియంట్‌ 16GB+1TB స్టోరేజ్ ఆప్షన్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది.

ఇక ఇతర స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది బేస్‌ వేరియంట్ 12GB+256GB స్టోరేజ్‌తో పాటు 16GB+256GB స్టోరేజ్‌, 12GB+512GB స్టోరేజ్‌, 16GB+512GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో విడుదలైంది. ఇది మొత్తం రెండు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా కంపెనీ జెన్‌షిన్ ఇంపాక్ట్ కమిసాటో అయాకా లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధర రూ.47,180 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ లిమిటెడ్‌ ఎడిషన్‌ బ్లూ కలర్‌లో స్పెషల్ గిఫ్ట్‌ బాక్సులో విడుదలైంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ చైనాలో మొట్టమొదటి సారిగా డిసెంబర్‌ 5వ తేదిన అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నారు. 

Also ReadD-Mart కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులు లభించేది ఇక్కడే!

ఇక వన్‌ప్లస్‌ కంపెనీ OnePlus Ace 6T స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను డిసెంబర్ 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ భారతదేశంలో OnePlus 15R పేరుతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైందని సమాచారం. ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు 165Hz వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్‌లకు సపోర్ట్‌గా, DC డిమ్మింగ్‌తో పాటు OPPO క్రిస్టల్ షీల్డ్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్‌తో దీనిని కంపెనీ విడుదల చేయబోతోంది. అతి త్వరలోనే కంపెనీ భారత్‌లో కూడా అధికారిక ప్రకట చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

Also ReadD-Mart కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులు లభించేది ఇక్కడే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Oneplus Ace 6T PriceOneplus ChinaOneplus 15Roneplus 15Oneplus Ace 6T Specs

Trending News