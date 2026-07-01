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OnePlus: రూ.20 వేలకే 8,000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. మార్కెట్లో OnePlus N6 అరాచకం!

OnePlus N6 Launched In India: భారత మార్కెట్‌లోకి OnePlus N6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో చాలా చీప్‌ ధరలోనే విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఇది అతి పెద్ద బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:42 PM IST
OnePlus: రూ.20 వేలకే 8,000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. మార్కెట్లో OnePlus N6 అరాచకం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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