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OnePlus N6: ఏకంగా 8000mAh బ్యాటరీతో OnePlus N6.. ఈ నెలలోనే భారత్‌లో లాంచ్.. ధర ఎంతంటే?

OnePlus N6 India Launch: ఏకంగా 8000mAh బ్యాటరీతో వన్‌ప్లస్‌ కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీని ధర, విడుదల తేది వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:56 PM IST
OnePlus N6: ఏకంగా 8000mAh బ్యాటరీతో OnePlus N6.. ఈ నెలలోనే భారత్‌లో లాంచ్.. ధర ఎంతంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఏకంగా 8000mAh బ్యాటరీతో OnePlus N6.. ఈ నెలలోనే భారత్‌లో లాంచ్.. ధర ఎంతంటే?
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