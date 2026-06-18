OnePlus N6 India Launch: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు OnePlus కంపెనీ అద్భుతమైన సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఊహించని బడ్జెట్ రేంజ్లో అద్భుతమైన బ్యాటరీ సెటప్లో మార్కెట్లోకి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు మరో ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయ్యేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇది OnePlus N6 స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ వన్ప్లస్ నార్డ్ (Nord) సిరీస్ ధరల కంటే చాలా తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం.. అయితే, దీనిని కంపెనీ జూన్ 30వ తేదిన అధికారికంగా విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మార్కెట్లోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ..
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ X ద్వారా వన్ప్లస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ కొత్త OnePlus N6 స్మార్ట్ఫోన్లో ఏకంగా 8,000 mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చేందుకు కంపెనీ యోచిస్తోంది.. రూ. 25,000 లోపు ధర కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ సెగ్మెంట్లో ఇంతటి భారీ కెపాసిటీ ఉన్న బ్యాటరీని అందించడం ఇదే తొలిసారి అని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తూ వస్తోంది.. ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన ప్రీమియం మోడల్ వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 6 లోనూ ఇదే కెపాసిటీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ.. అంతకంటే చాలా తక్కువ ధరలోనే ఈ ఫీచర్ను N6 మోడల్లో వన్ప్లస్ కంపెనీ అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం ఆశ్చర్యం..
ఆకట్టుకునే లుక్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు..
డిజైన్ పరంగా చూస్తే.. ఈ OnePlus N6 స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్ ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్తో పాటు ఫ్లాట్ రియర్ ప్యానెల్తో చాలా స్టైలిష్గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా బ్యాక్ ప్యానెల్ పైభాగంలో కెమెరా మాడ్యూల్ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.. ఫోన్కు కుడివైపున భాగంలో చాలా స్టైలిష్లో పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.. కంపెనీ తన నార్డ్ సిరీస్లో ఇటీవల విడుదల చేసిన Nord CE6 Lite ఫీచర్ల లాగే ఉండడం విశేషం... ఈ బడ్జెట్ మొబైల్లోనూ మెరుగైన డిస్ప్లేతో పాటు లేటెస్ట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్, ఆండ్రాయిడ్ లేటెస్ట్ ఓఎస్ సపోర్ట్ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్స్..
ఈ మొబైల్ను వినియోగదారులకు అద్భుతమైన గ్రీన్తో పాటు బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ధర మార్కెట్లో దాదాపు రూ.20 వేల కంటే చాలా తక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచో భారీ బ్యాటరీతో పాటు నిరంతరం ప్రయాణాలు చేసేవారికి, ముఖ్యంగా డెలివరీ బాయ్స్కు ఈ OnePlus N6 ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. జూన్ 30న జరగబోయే లాంచ్ ఈవెంట్లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు పూర్తి స్పెషికేషన్ వివరాలను కంపెనీ వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
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