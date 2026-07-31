Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /OnePlus ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ.20 వేల లోపే OnePlus N6x లాంచ్!

OnePlus ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ.20 వేల లోపే OnePlus N6x లాంచ్!

OnePlus N6x India Launch: భారత మార్కెట్‌లోకి OnePlus N6x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అత్యంత తక్కువ ధరలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:42 PM IST
OnePlus ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ.20 వేల లోపే OnePlus N6x లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేటుగాళ్ల మాయజాలం.. రూ.2.44 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బాలీవుడ్ నటి
Kirti Kulhari36 min ago
2
horoscope39 min ago
3
August Horoscope 20261 hr ago
4
K Jamuna Rani3 hrs ago
5
Sexual harassment2:24 AM IST