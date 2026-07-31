OnePlus N6x India Launch: వన్ ప్లస్ ప్రియులకు అద్భుతమైన గుడ్న్యూస్.. భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. OnePlus కంపెనీ మార్కెట్లోకి దిమ్మతిరిగే స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ OnePlus N6x స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో లాంచ్ చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల పవర్ఫుల్ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ప్రీమియం డిజైన్ సెటప్తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే..
వన్ప్లస్ లవర్స్ కలలో కూడా ఊహించని విధంగా.. ఏకంగా 7,000mAh డిస్ట్రక్టివ్ బ్యాటరీ పవర్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. కంపెనీ సమాచారం ప్రకారం.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏకంగా 2.5 రోజుల పాటు ఫోన్ తిరుగులేకుండా పనిచేస్తుంది. ఒక్క సింగిల్ ఛార్జ్తో 20 గంటలకు పైగా నాన్స్టాప్ వీడియో ప్లేబ్యాక్, 133 గంటలకు పైగా మ్యూజిక్ ఎంజాయ్మెంట్, 25 గంటల సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ లేదా 11 గంటల నిరంతర వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇది వింటుంటేనే టెక్ ప్రియుల్లో పూనకాలు తెప్పిస్తోంది..
కళ్లు చెదిరే లుక్స్..
కేవలం బ్యాటరీ మాత్రమే కాదు.. ఫోన్ లుక్స్ కూడా యూత్ను ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన స్మూత్ అండ్ ప్రీమియం ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనిని కంపెనీ ఐస్ బ్లూ (Ice Blue), బర్గుండీ రెడ్ (Burgundy Red)తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో పాటు టెక్స్చర్డ్ ఫ్లాట్ రియర్ ప్యానెల్, మెరుపులు మెరిపించే LED ఫ్లాష్ లైట్తో ఎంతో స్టైలిష్గా డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
యూజర్ల అనుభవాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లేందుకు పవర్ఫుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టూల్స్ ఇందులో అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ (Amazon)లో ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ కూడా రన్ అవుతుంది. ఆగస్టు 4వ తేదీ నుంచి భారతీయ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రాబోతోంది. గతేడాది విడుదలైన వన్ప్లస్ N6 రూ.22,999 ప్రారంభ ధరతో ఆకట్టుకోగా.. ఈ కొత్త N6x మోడల్ సామాన్యుడికి కూడా అందుబాటులో ఉండేలా అత్యంత రీజనబుల్ అండ్ అఫర్డబుల్ ప్రైస్లో రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
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