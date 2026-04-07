Sony సెన్సార్ కెమెరా, 5500mAh బ్యాటరీ.. నేడే OnePlus Nord 6 గ్రాండ్ ఎంట్రీ!

Oneplus Nord 6 Launch News: భారత మార్కెట్లోకి ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వన్ప్లస్ తన వినియోగదారులకు అదిరిపోయే స్మార్ట్ఫోన్ ఈ రోజు విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ నార్డ్ సిరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. టెక్ ప్రియులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫోన్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో పాటు ఆకర్షణీయమైన ధరలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది OnePlus Nord 6 పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో లాంచ్ కానుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని బేస్ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక దీని ధర రూ.19,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే సెంకండ్ వేరియంట్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో రూ.22,999 నుంచి అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మొదటి సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఊహించని బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటుటో ఉండబోతోంది.
ఇక ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ 6.67 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ (FHD+) అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండటం వల్ల గేమింగ్ చేసేందుకు, వీడియో స్ట్రీమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనిలో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో కంపెనీ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత ఆక్సిజన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై తీసుకు వచ్చింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫోటోగ్రఫీ కోసం Sony LYT-600 సెన్సార్తో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది తక్కువ వెలుతురు, ఎక్కువ చీకటి ప్రదేశాల్లో స్పష్టమైన చిత్రాలను అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 5500mAh భారీ సామర్థ్యంతో పాటు 80W సూపర్ వూక్ (SUPERVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
