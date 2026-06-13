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OnePlus Nord CE6: రూ.43,999 OnePlus ఫోన్ కేవలం రూ.28,990కే.. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్‌తో ఇంకా చీప్!

OnePlus Nord CE6 Offers: OnePlus Nord CE6 మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అమెజాన్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ మొత్తంలో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్తో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:05 PM IST
OnePlus Nord CE6: రూ.43,999 OnePlus ఫోన్ కేవలం రూ.28,990కే.. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్‌తో ఇంకా చీప్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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