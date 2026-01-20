English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Oneplus Turbo 6: వన్‌ప్లస్ నుంచి 2 మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

Oneplus Turbo 6: వన్‌ప్లస్ నుంచి 2 మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

Oneplus Turbo 6 Launch Date: ప్రముఖ వన్ ప్లస్ (Oneplus) కంపెనీ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 20, 2026, 02:48 PM IST

Oneplus Turbo 6 Launch Date In India: వన్‌ప్లస్ మొబైల్స్‌కి భారత మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో కూడిన మొబైల్స్ ను విడుదల చేయడంలో ఈ బ్రాండ్ ముందుంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో పాటు అద్భుతమైన ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.. కాబట్టి చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా ఈ మొబైల్ తోని కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే, వన్‌ప్లస్ వినియోగదారులకు కంపెనీ త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ తెలుపబోతోంది. తమ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. 

ఈ కొత్త మొబైల్‌ను ఇప్పటికే చైనాలో ప్రారంభించింది. అయితే, అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్ లోకి కూడా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ OnePlus Turbo 6 సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు చైనాలో ప్రకటించింది. అయితే, ఇందులో భాగంగా మొత్తం రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ సిరీస్  OnePlus Turbo 6, Turbo 6V మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

ఈ OnePlus Turbo 6, Turbo 6V స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను ప్రపంచ మార్కెట్‌లో OnePlus Nord 6, Nord CE 6 పేర్లతో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు కొంతమంది టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలో వన్ ప్లస్ కంపెనీ దానికి సంబంధించిన టర్బో సిరీస్‌ను భారతదేశ మార్కెట్తో పాటు ప్రపంచ మార్కెట్‌లో రీ బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌గా విడుదల చేసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రపంచ మార్కెట్ విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం మాత్రం ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో లేదా జూలైలో ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయట.. అయితే, ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.

OnePlus Nord 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ప్రస్తుత Nord లైనప్‌లో అత్యంత శక్తివంతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ 16gb ర్యామ్‌తో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

ఈ Oneplus Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే..బేస్ వేరియంట్ మొబైల్‌ని కూడా 512 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. దీంతోపాటు ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేను  కలిగి ఉండే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్క్రీన్ 1272x2772 పిక్సెల్‌లు, 60Hz నుండి 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.

ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు కంపెనీ యోచిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో 80W SuperVOOC ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.

