Oppo A6s Pro Launched: 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో Oppo A6s Pro లాంచ్!

Oppo A6s Pro Launched Latest News Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మిడిల్ క్లాస్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. చైనా మార్కెట్లో అత్యంత శక్తివంతమైన Oppo A6s Pro స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ లాంచ్ చేసింది. ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Oppo A6s Pro ఫీచర్స్, బ్యాటరీ వివరాలు..
ఈ Oppo A6s Pro స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ పెద్ద బ్యాటరీతో అతి తక్కువ ధరలో లభించే స్మార్ట్ఫోన్స్ను కొనుగోలు చేసేవారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఏకంగా 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు మూడు రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో అదనంగా 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంను కూడా అందిస్తోంది.
Oppo A6s Pro కెమెరా, డిస్ప్లే..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అద్భుతమైన కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు మరో సెకండరీ లెన్స్ కెమెరాలను కూడా అందించారు. అంతేకాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన సెల్పీ కెమెరాను కూడా అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 50MP ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీని ద్వారా హై-క్వాలిటీ వీడియో కాల్స్తో పాటు సోషల్ మీడియా రీల్స్ చేసేవారికి అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ 6.57 ఇంచుల AMOLED డిస్ల్పేను కూడా అందిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది.
దీని ప్రాసెసర్ ఏంటీ?
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్మార్ట్ఫోన్ MediaTek Helio G100 Max ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగించి మల్టీ టాస్కింగ్ను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది 8GB ర్యామ్తో విడుదలైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వివిధ రకాల స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది IP69 రేటింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. ఇంత చీప్ ధరలో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్తో లభించడం విశేషం..
ధర వివరాలు ఇవే..
చైనాలో దీని ప్రారంభ ధరను సుమారు 1,399 యువాన్లుగా విక్రయించబోతున్నట్లు కంపెనీ ఇప్పటికే అధికారంగా వెల్లడించింది.. అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.16,500 నుంచి రూ.18,000 మధ్య ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ప్రస్తుతం చైనాలో మాత్రమే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కూడా ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
