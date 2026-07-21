OPPO A7 Pro Max Leaked: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో (OPPO) మొబైల్ ప్రియులకు ఊహించని శుభవార్తను అందించేందుకు సిద్ధమైంది.. ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు అన్ని స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు కేవలం కెమెరా, ప్రాసెసర్లపైనే దృష్టి పెడుతుండగా.. ఒప్పో మాత్రం ఏకంగా బ్యాటరీ కేపాసిటీలోనే ఒక కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుడుతోంది. మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో పాటు ప్రీమియం డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
తాజాగా లీకైన వివరాల ప్రకారం.. OPPO త్వరలోనే తన పాపులర్ A సిరీస్లో OPPO A7 Pro Max అనే మోడల్ను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకతలు, ఫీచర్లు టెక్ ప్రపంచంలో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. ఒప్పో A సిరీస్లో ఇంత భారీ బ్యాటరీ అందించడం ఇదే తొలిసారిగా భావించవచ్చు. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. సాధారణ వినియోగంలో కనీసం 3 నుంచి 4 రోజుల పాటు పని చేస్తుందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. అంతేకాకుండా, ఈ భారీ బ్యాటరీని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి.. 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ.. ఫోన్ మందం కేవలం 8.47mm, బరువు 226 గ్రాములు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6.78-అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనివల్ల గేమ్స్ ఆడటంతో పాటు వీడియోలు చూడటం చాలా స్మూత్గా ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇక సజావుగా పనిచేయడానికి క్వాల్కమ్ లేటెస్ట్ Snapdragon 4 Gen 5 చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ పైనే పనిచేసే ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఇక సెల్ఫీ ప్రియులకు పండుగే.. ఫోటోగ్రఫీ పరంగా కూడా ఒప్పో తగ్గలేదు.. ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన బ్యాక్ కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 2MP సెకండరీ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఫ్రంట్ కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఊహించని విధంగా ఏకంగా 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సాంసంగ్, షియోమీలకు గట్టి పోటీ!
సాధారణంగా సాంసంగ్, షియోమీ, వివో వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్లు 5000mAh నుంచి 7000mAh బ్యాటరీలకే పరిమితమవుతున్నాయి. కానీ.. ఒప్పో మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్న ఈ 10,000mAh బ్యాటరీ ఫోన్ మిగతా బ్రాండ్లకు భారీ సవాలుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకునే యూజర్లకు OPPO A7 Pro Max ఒక వరంగా మారే ఛాన్స్ ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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