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Samsung, షియోమీలకు గట్టి షాక్! OPPO నుంచి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ఫోన్..

OPPO A7 Pro Max Leaked: భారత మార్కెట్‌లోకి  OPPO A7 Pro Max స్మార్ట్‌ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది 10,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండడం విశేషం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:22 PM IST
Samsung, షియోమీలకు గట్టి షాక్! OPPO నుంచి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ఫోన్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Samsung, షియోమీలకు గట్టి షాక్! OPPO నుంచి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ఫోన్..
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