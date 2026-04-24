Oppo F33 Proపై భారీ లాంచ్ ఆఫర్స్.. రూ.3,000 ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ పొందే అవకాశం!

Oppo F33 Pro 5g Offers: ఒప్పో F33 ప్రో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఈ రోజు మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడే ఈ కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్స్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా కొన్నింటిలో ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. వీటన్నింటి వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్‌ ధరకే మీ సొంతం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 24, 2026, 01:06 PM IST

Oppo F33 Pro 5g Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ దిగ్గజం Oppo భారత మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన ఫ్లాగ్‌షిప్‌ మోడల్‌ను స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ Oppo F33 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేరుతో లాంచ్‌ అయ్యింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గతంలో విడుదల చేసిన మోడల్స్‌ కంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ఇది సరికొత్త డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన విక్రయాలు ఈ రోజు నుంచి భారతదేశ వ్యాప్తంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మొబైల్‌ ఈ-కామర్స్ సైట్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు ఒప్పో అధికారిక స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది.

ఇక ఒప్పో F33 ప్రో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత మార్కెట్‌లో రెండు ప్రధాన స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 8GB ర్యామ్‌తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.37,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. 8GB ర్యామ్‌, 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌తో కూడిన మరో మోడల్‌ రూ.40,999తో లభిస్తోంది. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి కొన్ని బ్యాంక్‌లకు సంబంధించి క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే.. రూ. 3,000 వరకు ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మిస్టీ ఫారెస్ట్, ప్యాషన్ రెడ్‌తో పాటు స్టార్రీ బ్లూ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది. 

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.57 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ+ అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగిస్తున్న సమయంలో మంచి అనుభూతి కూడా లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 7,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా దీని తోడు 80W సూపర్ ఊక్ (SuperVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు కొన్ని రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో అద్భుతమై కెమెరా మాడ్యుల్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో 50MP మెయిన్ సెన్సార్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2MP మోనోక్రోమ్ లెన్స్‌తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇక ఫ్రంట్‌ భాగంలో కూడా అద్భుతమైన కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది సెల్ఫీల కోసం ఏకంగా 50MP కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్రంట్‌ కెమోరా కూడా అత్యంత అద్భుతమై క్వాలిటీని కలిగి ఉంటుంది. 

ఇది లేటెస్ట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 మాక్స్ ప్రాసెసర్‌పై పని చేస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్‌తో పాటు స్పీడ్ విషయంలో యూజర్లకు ఎంతగానో పని చేస్తుంది..ఇది  IP69K రేటింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి నీరుతో పాటు ధూళి నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇది అద్భుతమైన అత్యాధునిక 5G కనెక్టివిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. భారీ బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన సెల్ఫీ కెమెరా కావాలనుకునేవారు వారికి ఈ ఒప్పో F33 ప్రో 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా బెస్ట్‌..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

