/ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. 10,000mAh బ్యాటరీతో ఒప్పో F35 ప్రో ఎంట్రీ.. వివరాలివే!

Oppo F35 Pro Launching Soon: చాలా మంది స్మార్ట్ఫోన్ను ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడూ ఛార్జింగ్ సాకెట్ల కోసం వెతుక్కోవడం.. ప్రయాణాలు చేసే సమయాల్లో పవర్ బ్యాంక్ బరువును మోయలేక నరకం చూస్తూ ఉంటారు.. స్మార్ట్ఫోన్ వాడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదో నిత్య సమస్యగా మారింది.. కానీ ఇకపై ఆ బాధలకు శాశ్వతంగా గుడ్బై చెప్పే సమయం వచ్చేసింది.. ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ దిగ్గజం ఒప్పో భారతీయ మొబైల్ ప్రేమికులను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను ఊపేసేందుకు ఒక అద్బుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
భారత్లో గత ఏప్రిల్లో అద్భుతం సృష్టించిన F33 సిరీస్ తర్వాత.. మరింత శక్తివంతమైన F35 సిరీస్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ నెలలోనే భారత్లో అధికారికంగా లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల చైనాలో ఘనంగా విడుదలైన ఒప్పో A7 ప్రొ మ్యాక్స్ (Oppo A7 Pro Max) మోడల్కు రీబ్రాండెడ్ వర్షన్గా ఈ F35 ప్రొను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ ఫోన్లో కంపెనీ అద్భుతమైన 10,000mAh సామర్థ్యం కలిగిన భారీ బ్యాటరీని అందిస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. ఎన్నో రోజుల పాటు ఛార్జింగ్ అందించేలా దీని డిజైన్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనికి తోడు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రావడం.. కంటిరెప్ప మూసి తెరిచేంత వేగంతో ఫోన్ రీఛార్జ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గేమర్లతో పాటు ఎప్పుడు ప్రయాణాలు చేసే ఉద్యోగులు, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన ఫోన్గా నిలుస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.78 అంగుళాల 1.5K LTPS OLED ఫ్లాట్ డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 5 చిప్సెట్తో మల్టీ టాస్కింగ్ అత్యంత స్మూత్గా పని చేస్తోంది.. వెనుక వైపు OIS సపోర్ట్తో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉండగా.. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ముందు భాగంలో ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ Samsung JN5 కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు.
ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ఓఎస్ 16 (ColorOS 16) పై పని చేస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. భారత మార్కెట్లో ఈ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.40,000 నుంచి రూ. 45,000 మధ్యలో ఉండే అవకాశముంది. ఈ రేంజ్లో రాబోతున్న వివో S2 మోడల్కు ఒప్పో F35 ప్రొలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడమే కాకుండా.. మిడ్-ప్రీమియం విభాగాన్ని పూర్తిగా ఏలేస్తుందని టెక్ విశ్లేషకులు తెలుపుతున్నారు.
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