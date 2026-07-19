/200MP కెమెరాతో Oppo Find X10 సిరీస్ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే షాకే!

Oppo Find X10 Series Launch Soon: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో (Oppo) గ్లోబల్ మొబైల్ మార్కెట్లో అద్బుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత శక్తివంతమైన ఒప్పో Find X10 (Oppo Find X10) స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇది విడుదలకు ముందే టెక్ మార్కెట్లో అద్భుతమైన పేరును సంపాదించింది.. తాజాగా ఈ మొబైల్ చైనాకు చెందిన ప్రముఖ SRRC సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో కనిపించడంతో ఈ ఫోన్ లాంచ్కు సర్వం సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.. లీకైన వివరాల ప్రకారం..ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఊహించని ఫీచర్లు, కళ్లు చెదిరే కెమెరా సెటప్తో త్వరలోనే వినియోగదారుల ముందుకు రానుంది.
లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
ప్రముఖ చైనీస్ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఒప్పో Find X10 స్మార్ట్ఫోన్ చైనాలో SRRC సర్టిఫికేషన్ పొందిందని తెలిపాడు. ఈ సైట్లో ఫోన్ మోడల్ నంబర్ PMW110గా నమోదైనట్లు లీక్ చేసిన వివరాల్లో పేర్కొన్నాడు. ఈ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా ఫోన్లో హై-స్పీడ్ కనెక్టివిటీ కోసం N79 5G బ్యాండ్ సపోర్ట్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఒప్పో కంపెనీ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ను ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ చివరి వారాల్లో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా మొత్తం నాలుగు మోడళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మొట్టమొదటి 2nm చిప్సెట్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో మీడియాటెక్ సంస్థకు సంబంధించిన అత్యంత శక్తివంతమైన, డైమెన్సిటీ 9600 ప్రో (MediaTek Dimensity 9600 Pro) ప్రాసెసర్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అత్యంత అధునాతనమైన 2nm ప్రాసెస్ టెక్నాలజీపై ఈ చిప్సెట్ రూపొందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఫోన్ ఫాస్ట్గా అద్భుతంగా ఉండటమే కాకుండా.. బ్యాటరీ వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ముఖ్యంగా పెద్ద గేమ్స్ ఆడేవారికి, మల్టీటాస్కింగ్ చేసేవారికి ఇది అద్బుతమైన ఎక్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది.
అదిరిపోయే కెమెరా..
ఫొటోగ్రఫీ ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు ఒప్పో ఈ ఫోన్లో కెమెరాకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో ఏకంగా 200 మెగాపిక్సెల్ (200MP) HPC ప్రైమరీ కెమెరా సెటప్ను అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. డిజిటల్ కెమెరాలను తలదన్నేలా.. అత్యంత స్పష్టమైన ఫొటోలు, 8K వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి..
డిజైన్, డిస్ప్లే హైలైట్స్..
ఈ సిరీస్ ఫోన్ల డిస్ప్లే 6.32 అంగుళాల నుంచి 6.89 అంగుళాల వరకు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా, ఫోన్ స్క్రీన్ బెజెల్స్ దాదాపు లేనట్లుగా కనిపించడానికి ఒప్పో ప్రత్యేకంగా LIPO బెజెల్ టెక్నాలజీ (LIPO Bezel Technology)ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఫోన్ లుక్ అత్యంత ప్రీమియంగా.. స్క్రీన్ చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుందని సమాచారం. మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్న ఒప్పో Find X10.. ప్రీమియం విభాగంలో Apple, సాంసంగ్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీగా రావడం ఖాయమని కనిపిస్తోంది.
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