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200MP కెమెరాతో Oppo Find X10 సిరీస్ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే షాకే!

Oppo Find X10 Series Launch Soon: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 200MP కెమెరాతో త్వరలోనే Oppo Find X10 సిరీస్‌ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:56 AM IST
200MP కెమెరాతో Oppo Find X10 సిరీస్ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే షాకే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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