Oppo Find X9: ఒప్పో నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్స్‌.. 200MP కెమెరాలతో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Oppo Find X9 Pro Price In India Telugu: మార్కెట్లోకి ఒప్పో (Oppo) స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఫైండ్ సిరీస్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్లో మొత్తం రెండు మోడల్స్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది Oppo Find X9తో పాటు Oppo Find X9 Pro మోడల్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ మోడల్స్ను కంపెనీ MediaTek Dimensity 9500 ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లో భాగంగా Oppo Find X9తో పాటు Oppo Find X9 Pro మొబైల్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అలాగే దీని ధరకు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీని పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో, ఫైండ్ X9 స్మార్ట్ఫోన్స్ వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్స్తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మోడల్స్ ధరలు స్టోరేజ్ను బట్టి అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ.109,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.74,999 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది.
ఫైండ్ X9 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ సిల్క్ వైట్తో పాటు టైటానియం చార్కోల్ కలర్ ఆప్షన్స్లో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ నవంబర్ 21 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇది 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 2772×1272 పిక్సెల్స్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సోర్ట్తో లాంచ్ కాబోతోంది.
ఇక Oppo Find X9 మోడల్ మాత్రం 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,500mAh బ్యాటరీతో శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 80W వైర్డు ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 50W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాతో పాటు 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Read More: Nothing Phone 3A Lite ఫోన్ త్వరలోనే లాంచ్.. రూ.24 వేలకే బెస్ట్ ఫీచర్స్ మొబైల్!
ఈ Oppo Find X9 మోడల్ 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ రెండు మోడల్స్ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16.0పై రన్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఇది Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6.0తో పాటు USB టైప్-C 3.2 Gen 1 కనెక్టివీటిలో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. ఇక ఈ రెండు చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల కాబోతోంది.
Read More: Nothing Phone 3A Lite ఫోన్ త్వరలోనే లాంచ్.. రూ.24 వేలకే బెస్ట్ ఫీచర్స్ మొబైల్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook