Oppo Find X9: ఒప్పో నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్స్‌.. 200MP కెమెరాలతో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Oppo Find X9 Pro Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ ఒప్పో (Oppo) నుంచి మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ సిరీస్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది Oppo Find X9తో పాటు Oppo Find X9 Pro మోడల్స్‌ పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:13 PM IST

Oppo Find X9 Pro Price In India Telugu: మార్కెట్‌లోకి ఒప్పో (Oppo) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఫైండ్‌ సిరీస్‌లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్‌లో మొత్తం రెండు మోడల్స్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది  Oppo Find X9తో పాటు Oppo Find X9 Pro మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ మోడల్స్‌ను కంపెనీ MediaTek Dimensity 9500 ప్రాసెసర్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

ఈ సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో భాగంగా Oppo Find X9తో పాటు Oppo Find X9 Pro మొబైల్స్‌ మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్‌ 7,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌ను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అలాగే దీని ధరకు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. దీని పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో, ఫైండ్ X9 స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ వివిధ స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ మోడల్స్‌ ధరలు స్టోరేజ్‌ను బట్టి అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్‌లో 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ.109,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.74,999 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది.

ఫైండ్ X9 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిల్క్ వైట్‌తో పాటు టైటానియం చార్‌కోల్ కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ నవంబర్ 21 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇది 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 2772×1272 పిక్సెల్స్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సోర్ట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది.

ఇక Oppo Find X9 మోడల్‌ మాత్రం 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,500mAh బ్యాటరీతో శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 80W వైర్డు ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాతో పాటు 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Read More: Nothing Phone 3A Lite ఫోన్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. రూ.24 వేలకే బెస్ట్ ఫీచర్స్‌ మొబైల్!

ఈ Oppo Find X9 మోడల్‌  32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ రెండు మోడల్స్‌ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16.0పై రన్‌ అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఇది Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6.0తో పాటు USB టైప్-C 3.2 Gen 1 కనెక్టివీటిలో లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. ఇక ఈ రెండు చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల కాబోతోంది. 

