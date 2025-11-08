Oppo Find X9 Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Oppo నుంచి మరో కొత్త వేరియంట్స్ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందులో Oppo Find X9, Find X9 Pro స్మార్ట్ఫోన్లు త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కానున్నాయి. ఈ రెండు Oppo ఫోన్లు 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సహా ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో వస్తాయి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ ఒప్పో Find X9, ఒప్పో Find X9 Pro స్మార్ట్ఫోన్లు త్వరలో భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ మార్కెట్లలో విడుదల కానున్నాయి. Oppo నుండి వచ్చిన ఈ రెండు ఫోన్లు ఇప్పటికే చైనాలో లాంచ్ అయ్యాయి. వాటిలో 200MP కెమెరాతో సహా అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ల లాంచ్ తేదీని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్లు గత ఏడాది లాంచ్ అయిన Oppo Find X8, Find X8 Pro లకు అప్గ్రేడ్ అవుతాయి. ఈ సంవత్సరం, కంపెనీ ఫోన్ల కెమెరాలు, హార్డ్వేర్కు ప్రధాన అప్గ్రేడ్లను చేసింది.
A new chapter in ultra-clear imaging and smooth OS begins…
Experience the #OPPOFindX9Series launch and see the power of AI and Hasselblad come alive.
Click here to know more: https://t.co/RteSp59jUz#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera #OPPOColorOS16 pic.twitter.com/PbcSqayZrl
— OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025
ఒప్పో తన అధికారిక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా తన లాంచ్ను ధృవీకరించింది. ఒప్పో నుండి వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ సిరీస్లో హాసెల్బ్లాడ్-బ్రాండెడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. అనేక ప్రీమియం AI ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయి. కంపెనీ తన పోస్ట్లో ఫోన్ ఫీచర్లను వెల్లడించింది. ఈ సిరీస్ కంపెనీ తాజా Color OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది.
Also Read; Singer Sunitha: సింగర్ సునీతకు ఘోర అవమానం..మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భార్య తిట్టిందని రాత్రంతా వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది!
ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో & ఫైండ్ X9 ఫీచర్లు
చైనాలో లాంచ్ అయిన ఫైండ్ X9 ప్రో, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. మరోవైపు ఫైండ్ X9 1,800 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.59-అంగుళాల 1.5K డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే Pro XDR, HDR, HDR10+ డాల్బీ విజన్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. రెండు ఫోన్లలో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది.
ఒప్పో నుండి వచ్చిన రెండు ప్రీమియం ఫోన్లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి. 16GB వరకు RAMతో పాటు 1TB మెమోరీ స్టోరేజ్తో వస్తాయి. రెండు ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా Color OS 16పై నడుస్తాయి. ఫోన్లు AI- ఆధారిత ఉత్పాదకత, ఇమేజింగ్ సాధనాలను కలిగి ఉంటాయి. రెండు ఫోన్లు ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటాయి.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 వెనుక భాగంలో 50MP ప్రధాన OIS కెమెరా ఉంది. ఇందులో 50MP పెరిస్కోప్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 32MP కెమెరా ఉంది. ఫైండ్ X9 ప్రో వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్, 200MP పెరిస్కోప్ కెమెరా ఉన్నాయి. దీనికి 50MP మూడవ టెలిఫోటో సెన్సార్ కూడా ఉంది. వీడియో కాలింగ్ కోసం 32 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 7,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండగా, ఫైండ్ X9 7,025mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. రెండు ఫోన్లు 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో వస్తాయి. అదనంగా ఫోన్లు IP66, IP68, IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే ఒప్పో కంపెనీ ఇంకా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ధరను వెల్లడించలేదు.
ALso Read: School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook