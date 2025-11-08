English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Oppo Find X9: 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Oppo Find X9 స్మార్ట్‌ఫోన్..కనివినీ ఎరుగని ఫీచర్స్!

Oppo Find X9: 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Oppo Find X9 స్మార్ట్‌ఫోన్..కనివినీ ఎరుగని ఫీచర్స్!

Oppo Find X9 Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Oppo నుంచి మరో కొత్త వేరియంట్స్ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందులో Oppo Find X9, Find X9 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కానున్నాయి. ఈ రెండు Oppo ఫోన్‌లు 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సహా ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో వస్తాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:31 PM IST

Trending Photos

Real Estate: హైదరాబాద్‌లో కేవలం రూ.80 లక్షల్లోనే మీ కలల డూప్లెక్స్ విల్లా .. లొకేషన్ ఎక్కడో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేసి కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!
7
Real estate in Hyderabad
Real Estate: హైదరాబాద్‌లో కేవలం రూ.80 లక్షల్లోనే మీ కలల డూప్లెక్స్ విల్లా .. లొకేషన్ ఎక్కడో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేసి కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌.. 5జీ స్పీడ్‌తో అల్టిమేట్‌ చీపెస్ట్‌ ప్యాక్‌..!
5
Airtel ₹859 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌.. 5జీ స్పీడ్‌తో అల్టిమేట్‌ చీపెస్ట్‌ ప్యాక్‌..!
Tomorrow Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
5
School Holiday
Tomorrow Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
Garelu: కరకరలాడే కమ్మని 10 రకాల గారెలు.. ఇలా చేస్తే మీ పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు..!!
10
Types of Garela
Garelu: కరకరలాడే కమ్మని 10 రకాల గారెలు.. ఇలా చేస్తే మీ పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు..!!
Oppo Find X9: 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Oppo Find X9 స్మార్ట్‌ఫోన్..కనివినీ ఎరుగని ఫీచర్స్!

Oppo Find X9 Price Features: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Oppo నుంచి మరో కొత్త వేరియంట్స్ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందులో Oppo Find X9, Find X9 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కానున్నాయి. ఈ రెండు Oppo ఫోన్‌లు 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సహా ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో వస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఒప్పో Find X9, ఒప్పో Find X9 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు త్వరలో భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ మార్కెట్లలో విడుదల కానున్నాయి. Oppo నుండి వచ్చిన ఈ రెండు ఫోన్‌లు ఇప్పటికే చైనాలో లాంచ్ అయ్యాయి. వాటిలో 200MP కెమెరాతో సహా అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌ల లాంచ్ తేదీని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్‌లు గత ఏడాది లాంచ్ అయిన Oppo Find X8, Find X8 Pro లకు అప్‌గ్రేడ్ అవుతాయి. ఈ సంవత్సరం, కంపెనీ ఫోన్‌ల కెమెరాలు, హార్డ్‌వేర్‌కు ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్‌లను చేసింది.

ఒప్పో తన అధికారిక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా తన లాంచ్‌ను ధృవీకరించింది. ఒప్పో నుండి వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ నవంబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ సిరీస్‌లో హాసెల్‌బ్లాడ్-బ్రాండెడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. అనేక ప్రీమియం AI ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయి. కంపెనీ తన పోస్ట్‌లో ఫోన్ ఫీచర్లను వెల్లడించింది. ఈ సిరీస్ కంపెనీ తాజా Color OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది.

Also Read; Singer Sunitha: సింగర్ సునీతకు ఘోర అవమానం..మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భార్య తిట్టిందని రాత్రంతా వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది!

ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో & ఫైండ్ X9 ఫీచర్లు
చైనాలో లాంచ్ అయిన ఫైండ్ X9 ప్రో, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. మరోవైపు ఫైండ్ X9 1,800 నిట్‌ల గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.59-అంగుళాల 1.5K డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ డిస్‌ప్లే Pro XDR, HDR, HDR10+ డాల్బీ విజన్‌లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. రెండు ఫోన్‌లలో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది.

ఒప్పో నుండి వచ్చిన రెండు ప్రీమియం ఫోన్‌లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తాయి. 16GB వరకు RAMతో పాటు 1TB మెమోరీ స్టోరేజ్‌తో వస్తాయి. రెండు ఫోన్‌లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా Color OS 16పై నడుస్తాయి. ఫోన్‌లు AI- ఆధారిత ఉత్పాదకత, ఇమేజింగ్ సాధనాలను కలిగి ఉంటాయి. రెండు ఫోన్‌లు ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఒప్పో ఫైండ్ X9 వెనుక భాగంలో 50MP ప్రధాన OIS కెమెరా ఉంది. ఇందులో 50MP పెరిస్కోప్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 32MP కెమెరా ఉంది. ఫైండ్ X9 ప్రో వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్, 200MP పెరిస్కోప్ కెమెరా ఉన్నాయి. దీనికి 50MP మూడవ టెలిఫోటో సెన్సార్ కూడా ఉంది. వీడియో కాలింగ్ కోసం 32 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. 

ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో 7,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండగా, ఫైండ్ X9 7,025mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. రెండు ఫోన్‌లు 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో వస్తాయి. అదనంగా ఫోన్‌లు IP66, IP68, IP69 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే ఒప్పో కంపెనీ ఇంకా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ధరను వెల్లడించలేదు.

ALso Read: School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Oppo smartphoneoppo find x9oppo find x9 prooppo find x9 seriesfind x9 series

Trending News