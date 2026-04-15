  • OPPO K13 Turbo 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.8,149కే OPPO K13 Turbo 5G.. ఈ డీల్ వదలకండి!

OPPO K13 Turbo 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.8,149కే OPPO K13 Turbo 5G.. ఈ డీల్ వదలకండి!

OPPO K13 Turbo 5G Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO K13 Turbo 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్‌ ధరకే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:25 AM IST

OPPO K13 Turbo 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.8,149కే OPPO K13 Turbo 5G.. ఈ డీల్ వదలకండి!

OPPO K13 Turbo 5G Price Cut: భారత మార్కెట్‌లో OPPO K13 Turbo 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి మంచి గుర్తింపు ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేశారు. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ గేమింగ్ లవర్స్‌ కోసం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, దీని పెర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటు ఫీచర్స్‌ అద్భుతంగా ఉండడం వల్ల యువత బాగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత చీప్‌ ధరలో ఇది మీ కోసమే..

ఈ OPPO K13 Turbo 5G ఫోన్‌ 6.79 - 6.8 అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Flexible AMOLED, 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే MediaTek Dimensity 8450 శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీంతో పాటు 8 GB RAMతో మార్కెట్‌లో వివిధ స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది వెనక భాగంలో 50 MP మెయిన్‌ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అదనంగా 2 MP (Depth) డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్‌ భాగంలో 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా Android 15 ఆధారిత ColorOS 15 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో స్పెషల్‌గా కూలింగ్ టెక్నాలజీ కూడా లభిస్తోంది. గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండటానికి ఇందులో అడ్వాన్స్‌డ్ ఎయిర్-కూలింగ్ టెక్నాలజీ, వేపర్ ఛాంబర్ కూడా లభిస్తోంది..

ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన IP66/68/69 రేటింగ్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఫోటోలలో అనవసరమైన వాటిని తొలగించడానికి AI Eraser 2.0 వంటి ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు 128GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ మొబైల్‌ ధర MRP రూ.33,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేస్తే 18 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.27,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.1,400 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్‌ను వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.19,850 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రూ.8,149కే పొందవచ్చు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Oppo K13 ProOppo Turbo K13 ProOppo K13 Turbo 5GOppo K13 5G

