Oppo K13 Turbo Smart Phone: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో నుంచి K13 Turbo 5G సిరీస్ భారతదేశంలో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. Oppo నుండి వచ్చిన ఈ మిడ్-బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ 7000mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 12GB RAM వంటి లక్షణాలతో వస్తుంది.
Oppo భారతదేశంలో 7000mAh బ్యాటరీతో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో, కంపెనీ K13 టర్బో, K13 టర్బో ప్రో అనే రెండు మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రెండు ఫోన్లు ఒకేలా కనిపిస్తాయి. దాదాపు ఒకేలాంటి లక్షణాలతో వస్తాయి. Oppo నుండి ఈ రెండు ఫోన్ల హార్డ్వేర్ లక్షణాలలో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. అలాగే, అవి IPX6, IPX8, IPX9 వాటర్ప్రూఫ్ రేటింగ్తో వస్తాయి. కంపెనీ గత నెలలో ఈ సిరీస్ను చైనీస్ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది.
ఒప్పో K13 టర్బో సిరీస్ ధర
ఈ సిరీస్లోని ఒరిజినల్ K13 టర్బో 5G రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో విడుదల చేయబడింది. 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 27,999గా ఉంది. అదేవిధంగా దీని టాప్ వేరియంట్ రూ. 29,999. ఈ ఫోన్ను పర్పుల్, వైట్, మిడ్నైట్ మావెరిక్ రంగులలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది ఆగస్టు 18 నుండి అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
|ఒప్పో K13 టర్బో
|ధర
|ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో
|ధర
|8 జీబీ ర్యామ్ + 128 జీబీ
|రూ. 27,999
|8 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ
|రూ. 37,999
|8 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ
|రూ. 29,999
|12 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ
|రూ. 39,999
Oppo K13 Turbo Pro కూడా రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో విడుదల చేయబడింది. వాటిలో 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 37,999. అదే విధంగా దీని టాప్ వేరియంట్ రూ. 39,999కి విక్రయిస్తున్నారు. ప్రో మోడల్ మొదటి సేల్ ఆగస్టు 15న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు జరుగుతుంది. దీనిని మిడ్నైట్ మావెరిక్, పర్పుల్ ఫాంటమ్, సిల్వర్ నైట్ రంగులలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 3,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఒప్పో కే13 టర్బో ప్రో, ఒప్పో కే13 టర్బో ఫీచర్లు
Oppo K13 Turbo సిరీస్లోని ఈ రెండు ఫోన్లు పెద్ద 6.80-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తాయి. ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే రిజల్యూషన్ 1280 x 2800 పిక్సెల్లు. అదేవిధంగా ఫోన్ డిస్ప్లే 120Hz అధిక రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది గరిష్టంగా 1600 nits వరకు బ్రైట్నెస్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
|ఒప్పో K13 టర్బో
|ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో
|ప్రదర్శన
|6.80 అంగుళాలు, 120Hz, AMOLED
|6.80 అంగుళాలు, 120Hz, AMOLED
|ప్రాసెసర్
|మీడియా టెక్ డైమన్సిటీ 8450
|క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4
|స్టోరేజ్
|8 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ
|12 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ
|బ్యాటరీ
|7000mAh, 80W
|7000mAh, 80W
|కెమెరా
|50MP + 2MP, 16MP
|50MP + 2MP, 16MP
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|ఆండ్రాయిడ్ 15, కలర్ OS 15.2
|ఆండ్రాయిడ్ 15, కలర్ OS 15.2
Oppo K13 Turbo MediaTek Dimensity 8450 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8GB RAMతో 256GB వరకు స్టోరేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. Pro మోడల్ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది 12GB RAMతో 256GB వరకు స్టోరేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. రెండు ఫోన్లు Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15పై నడుస్తాయి.
ఈ సిరీస్లోని రెండు ఫోన్లు 50MP మెయిన్, 2MP ద్వితీయ సెన్సార్తో వస్తాయి . రెండు ఫోన్లు 16MP సెల్ఫీ కెమెరాతో వస్తాయి. ఈ ఫోన్ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్తో 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. కనెక్టివిటీ కోసం రెండు ఫోన్లు బ్లూటూత్ 5.4, GPS, NFC వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి.
Also Read: Viral Video: లైకుల కోసం బరితెగించిన వగలాడి..తెల్లచీరలో వీడియో రికార్డు తీస్తూ పాడుపని!
Also Read: Bigg Boss: బిగ్బాస్ రియాల్టీ షో ద్వారా హీరో నాగార్జున ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook