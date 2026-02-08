English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Oppo K14x 5g: ఫిబ్రవరి 10న Oppo K14x 5g ఫోన్‌ విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్ లీక్‌!

Oppo K14x 5g: ఫిబ్రవరి 10న Oppo K14x 5g ఫోన్‌ విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్ లీక్‌!

Oppo K14x 5g Price In India Launch Date: భారత మార్కెట్లోకి OPPO K14x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో విక్రయించబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:33 PM IST

Oppo K14x 5g: ఫిబ్రవరి 10న Oppo K14x 5g ఫోన్‌ విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్ లీక్‌!

Oppo K14x 5g Price In India Launch Date News: ఒప్పో నుంచి భారత మార్కెట్‌లోకి మరో కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ OPPO K14x 5G పేరుతో ఈ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ వంటి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్‌లో ఈ మొబైల్‌పై ప్రత్యేకమైన మైక్రో సైట్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే దీనిని కంపెనీ ఫిబ్రవరి 10వ తేదీన భారతదేశంలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. విడుదలకు ముందే మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

భారత మార్కెట్‌లోకి OPPO K14x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఒప్పో కంపెనీ ఓ ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్లో భాగంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మరిన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.75-అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 1125 నిట్‌ల గరిష్ట బ్రైట్నెస్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 6500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 22 గంటల పాటు నాన్ స్టాప్ ప్లే బ్యాక్ అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా 11 గంటలకు పైగా గేమింగ్ చేయవచ్చు.

OPPO K14x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనక భాగంలో ఉండే కెమెరా మాడ్యూల్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతోపాటు మరో రెండు అదనపు కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొత్తం 2 స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా రెండు కలర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు OS 15 సపోర్ట్‌తో ఇది అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకంగా రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే వాటర్ రెసిస్టెంట్ సపోర్టు కూడా ఉంటుంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ OPPO K14x 5G మొబైల్ ఫిబ్రవరి 10వ తేదీన విడుదల చేసి.. అతి త్వరలోనే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మొదటి సేల్‌లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా కార్డ్ ఆఫర్స్ పై రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే దీనిపై అదనంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్‌ను కూడా అందించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు దాదాపు మరో రెండు వారాలపాటు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.

