  • Oppo Plt120: 7000mAh బ్యాటరీతో ఒప్పో నుంచి పవర్‌ఫుల్ మొబైల్.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు!

Oppo Plt120: 7000mAh బ్యాటరీతో ఒప్పో నుంచి పవర్‌ఫుల్ మొబైల్.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు!

Oppo Plt120: మార్కెట్‌లోకి Oppo PLT120 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అతి త్వరలోనే లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ముందుగా చైనాలో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:03 PM IST

Oppo Plt120 Latest News: ఒప్పో నుంచి మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని ఒప్పో కంపెనీ Oppo PLT120 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన విడుదల తేది, ధర, ఫీచర్స్‌ను కంపెనీ అధికారికంగా ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయినప్పటికీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, ఇతర వివరాలు ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి. ఈ లీక్‌ అయిన వివరాలను బట్టి చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ Oppo PLT120 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్‌ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ Oppo PLT120 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫీచర్స్‌ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీ లాంచ్‌ కాబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించని వివరాలను ఇప్పటికే చైనాలోని ఒక సర్టిఫికేషన్ సైట్‌లో పేర్కొన్నారు. దీనిని బట్టి చూస్తే.. గతంలో విడుదల చేసిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ కంటే చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్‌ HD+ రిజల్యూషన్‌తో 6.75-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ డిస్ల్పే 1570×720 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ చీప్‌ ధరలోనే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

ఈ ఒప్పో PLT120 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చైనాకి సంబంధించిన MIIT సర్టిఫికేషన్‌లో జాబితాలో కూడా చేర్చినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది మార్కెట్‌లోకి PLT120 మోడల్‌ నెంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతోంది. ఇది 216 గ్రాముల బరువును కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ 8GB ర్యామ్‌, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌తో ప్రారంభించబోతోంది. హై ఎండ్‌ వేరియంట్‌ 512GB స్టోరేజ్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది.

ఈ Oppo PLT120 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డ్యూయల్ సిమ్‌ సపోర్ట్‌తో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది LTE బ్యాండ్‌లు, WCDMA, GSM, బ్లూటూత్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యుల్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. బ్యాంక్‌ సెటప్‌లో  50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక ప్రైమరీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక అదనంగా ఇతర లెన్స్‌ కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ఫ్రంట్‌ భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

