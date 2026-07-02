/Oppo రెనో 16 సిరీస్ ఎంట్రీ.. ఫీచర్లు, ధరల పూర్తి వివరాలు!

Oppo Reno 16 Series Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో (Oppo) భారతీయ మొబైల్ ప్రియుల కోసం మరో సరికొత్త సిరీస్ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేస్తూ.. ఒప్పో రెనో 16 (Oppo Reno 16)తో పాటు ఒప్పో రెనో 16సి (Oppo Reno 16c) మోడళ్లను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది.. అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్లు..
భారత మార్కెట్లో ఒప్పో రెనో 16 సిరీస్ ప్రారంభ ధర రూ.46,999తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. మోడల్స్ వారీగా ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒప్పో రెనో 16సి 5జీ (Oppo Reno 16c 5G) స్మార్ట్ఫోన్ 8GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ.46,999 కాగా.. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB + 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన ధర రూ.49,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే టాప్ ఎండ్ 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ.55,999తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఒప్పో రెనో 16 (Oppo Reno 16) స్మార్ట్ఫోన్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని 8GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ.61,999 కాగా.. 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ. 67,999తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..
అదిరిపోయే లాంచ్ ఆఫర్లు..
ఈ సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు జూలై 9 నుంచి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థలైన అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఒప్పో ఈ-స్టోర్, ప్రధాన రిటైల్ అవుట్లెట్లలో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇవి స్టారీ వైట్, స్టెల్లార్ పర్పుల్, ట్విలైట్ వయొలెట్ రంగులలో లభించబోతున్నాయి. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులు, యూపీఐ లావాదేవీలపై 10 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్, 18 నెలల వరకు జీరో డౌన్ పేమెంట్ ఈఎంఐ, రూ. 5,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, 180 రోజుల స్క్రీన్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ను ఒప్పో కంపెనీ అందిస్తోంది.
కళ్లు చెదిరే డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్..
రెనో 16 మోడల్ 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.32 అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.ఇక రెనో 16సి మోడల్ 1,400 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో 6.57 అంగుళాల FHD+ AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ రెండు ఫోన్లు కూడా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. ప్రాసెసర్ విషయానికొస్తే.. రెనో 16లో క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పాటు రెనో 16సిలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. ఇవి లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16 (ColorOS 16) పై రన్ అవుతాయి.
ఒప్పో ఫోన్లు కెమెరాలకు పెట్టింది పేరు.. కాబట్టి ఈ సిరీస్లో కూడా కెమెరాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిన్నట్లు తెలుస్తోంది. రెనో 16 ఫోన్ వెనుక భాగంలో OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50MP సోనీ LYT-600 ప్రధాన కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్, 50MP టెలిఫోటో కెమెరాలను అందించారు. అదేవిధంగా రెనో 16సి మోడల్లో 50MP ప్రధాన, 50MP టెలిఫోటో కెమెరాలతో పాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంది. ఇక సెల్ఫీల కోసం రెండు ఫోన్లలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించడం విశేషం.
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