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Oppo రెనో 16 సిరీస్ ఎంట్రీ.. ఫీచర్లు, ధరల పూర్తి వివరాలు!

Oppo Reno 16 Series Launched: భారత మార్కెట్‌లోకి రెనో 16 సిరీస్ లాంచ్ అయ్యింది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం రెండు మోడల్స్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, ఇవి రెండు ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:58 PM IST
Oppo రెనో 16 సిరీస్ ఎంట్రీ.. ఫీచర్లు, ధరల పూర్తి వివరాలు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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