/Oppo Reno 16 సిరీస్ సేల్ షురూ.. భారీ లాంచ్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ల వివరాలు ఇవే!

Oppo Reno 16 Series Sale Begins: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో (Oppo) గత వారం భారత మార్కెట్లోకి గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసిన రెనో 16 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల విక్రయాలు ఈ రోజ నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సిరీస్లో భాగంగా ఒప్పో రెనో 16 (Oppo Reno16)తో పాటు ఒప్పో రెనో 16సి (Oppo Reno16c) మోడళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో పాటు భారీ బ్యాటరీ, అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లపై కంపెనీ భారీ లాంచ్ ఆఫర్లను, డిస్కౌంట్లను కూడా ప్రకటించింది.
మార్కెట్లో ఒప్పో రెనో 16 సిరీస్ ధరలు..
వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రెండు మోడళ్లలోనూ వేర్వేరు స్టోరేజ్ వేరియంట్లను ఒప్పో కంపెనీ అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఒప్పో రెనో 16 (Oppo Reno 16) సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.61,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 12GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.67,999తో లభిస్తోంది.
ఇక ఒప్పో రెనో 16సి (Oppo Reno 16c) ధరలకు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ ధర రూ.46,999తో లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.49,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే చివరి వేరియంట్ 12GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ ధర రూ.55,999తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా వీటిపై అద్బుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు కూడా లభిస్తోంది.
లాంచ్ ఆఫర్ల వివరాలు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు జూలై 9 నుంచి ఒప్పో అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లైన అమెజాన్ (Amazon), ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)తో పాటు రిటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలు ప్రారంభమైంది. మొదటి సేల్ సందర్భంగా కస్టమర్ల కోసం కంపెనీ పలు ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ఒప్పో ప్రకటించింది. కొన్ని బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లు లేదా UPI పేమెంట్స్ చేసి కొనుగోలు చేసేవారికి 10 శాతం వరకు ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. ఎటువంటి అదనపు వడ్డీ లేకుండా 18 నెలల వరకు జీరో డౌన్ పేమెంట్ స్కీమ్తో కూడా ఈ ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసేవారికి గరిష్టంగా రూ.5,000 వరకు అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు.
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