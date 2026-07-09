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Oppo Reno 16 సిరీస్ సేల్ షురూ.. భారీ లాంచ్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ల వివరాలు ఇవే!

Oppo Reno 16 Series Sale Begins: భారత్‌లో ఒప్పో రెనో 16 సిరీస్‌కి సంబంధించిన విక్రయాలు ప్రారంభయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ మొబైల్‌ సిరీస్‌పై మొదటి సేల్‌ ఆఫర్స్‌ నడుస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:10 PM IST
Oppo Reno 16 సిరీస్ సేల్ షురూ.. భారీ లాంచ్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ల వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Souce: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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