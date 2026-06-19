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Oppo Reno 16c 5G: అరాచకమైన ఫీచర్స్.. 6,500mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో Oppo కొత్త ఫోన్!

Oppo Reno 16c 5g Launching Soon: భారత మార్కెట్‌లోకి Oppo Reno 16c 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటలోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:19 PM IST
Oppo Reno 16c 5G: అరాచకమైన ఫీచర్స్.. 6,500mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో Oppo కొత్త ఫోన్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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అరాచకమైన ఫీచర్స్.. 6,500mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో Oppo కొత్త ఫోన్!
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