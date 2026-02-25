English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  iQOO Z11x: దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో iQOO Z11x ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్స్‌, స్పెశిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!

iQOO Z11x: దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో iQOO Z11x ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!

Iqoo Z11x Launch Date In India:  త్వరలో మార్కెట్‌లోకి iQOO Z11x ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనికి కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, ఇప్పటికే చైనాలో దీనిని లాంచ్‌ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:40 PM IST

iQOO Z11x: దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో iQOO Z11x ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!

Iqoo Z11x Launch Date In India Telugu: ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో ప్రాముఖ్యత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ iQOO నుంచి మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ కంపెనీ iQOO Z11x పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఇటీవలే చైనాలో కూడా విడుదల చేసింది. గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌లో త్వరలోనే లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Geekbenchలో ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన మోడల్‌ నెంబర్‌ కూడా కనిపించింది. ఇది I2507 మోడల్ నంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) అనే టిప్‌ స్టార్‌ ఫీచర్స్‌ను లీక్ చేశారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 చిప్‌సెట్  ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది Mali-G615 MC2 GPUతో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. 

iQOO Z11x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొన్ని డేటాబేస్‌లో V2547A మోడల్ నంబర్‌తో అందుబాటులో ఉంచిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఈ మొబైల్ 6.76-అంగుళాల పూర్తి HD+ టచ్‌స్క్రీన్‌ డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంద. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్‌లో iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇటీవలే కంపెనీ చైనాలో ప్రారంభించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ మొత్తం నాలుగు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇందులో హై ఎండ్‌ వేరియంట్‌ 16GB+1TB స్టోరేజ్‌తో లభించబోతోంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ రన్‌ అవుతుంది. అలాగే ఇది వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 7,600mAh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

