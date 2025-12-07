English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Vivo S50 Pro Mini: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌, ఫీచర్స్‌ అద్భుతం!

Vivo S50 Pro Mini: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌, ఫీచర్స్‌ అద్భుతం!

Vivo S50 Pro Mini Launch Date: మార్కెట్‌లోకి వివో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన S సిరీస్ మొబైల్స్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్‌లో రెండు మోడల్స్ విడుదల కాబోతున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:13 PM IST

Vivo S50 Pro Mini: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌, ఫీచర్స్‌ అద్భుతం!

Vivo S50 Pro Mini Launch Date In India: ప్రముఖ వివో కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో కూడిన మొబైల్‌ విడుదల చేయబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెసిఫికేషన్ ధర వివరాలు కూడా లీక్ అయ్యాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని వివో కంపెనీ ఎస్ సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది Vivo S50, S50 Pro Mini పేర్లతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ బేస్ వేరియంటును 6 జిబి రామ్‌తో అందుబాటులోకి విడుదల చేయబోతోంది. లాంచింగ్‌కి ముందే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ సిరీస్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు లీకయ్యాయి. వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo S50, Vivo S50 Pro Mini స్మార్ట్ ఫోన్స్‌ను కంపెనీ ఇప్పటికే విడుదలకు తేదీకి సంబంధించిన వివరాలను Weiboలోని ఒక పోస్ట్‌లో వెల్లడించారు. ఈ రెండింటిని కంపెనీ డిసెంబర్ 15వ తేదీన విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఓ ప్రత్యేకమైన టీజర్‌లో భాగంగా ఈ తేదీని వెల్లడించినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ రెండు ఫోన్లకు సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్లను స్పెసిఫికేషన్స్ కంపెనీ వెల్లడించ లేకపోయినప్పటికీ.. ఇటీవల మాత్రం టీజర్‌లో భాగంగా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఇవి రెండు ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

వివో ఎస్50 సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 6.59-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే ను అందిస్తోంది. దీంతోపాటు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 3 చిప్‌సెట్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా ఈ మొబైల్ బేస్ వేరియంట్ 16 జిబి ర్యామ్ తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ చాలా శక్తివంతమైన ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్, అదనంగా మరో రెండు కెమెరాలు ఉండబోతున్నాయి. ఇక ఫ్రంట్ భాగం లో కూడా 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది.

Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!

వివో ఎస్50 ప్రో మినీ ఫీచర్స్ వివరాలు కి వెళ్తే.. ఇది కూడా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ లోని కెమెరా చాలా ప్రత్యేకమైన సోనీ IMX882 టెలిఫోటో లెన్స్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6,500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం 40W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!

