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WhatsApp bill payment: వాట్సాప్‌లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్.. ఇక కరెంట్, నీళ్లు, గ్యాస్ బిల్లులు అక్కడే కట్టేయొచ్చు!

WhatsApp bill payment: వాట్సాప్‌ను మనం రోజూ మెసేజ్‌లు, ఫొటోలు, వీడియోలు పంపడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ యాప్‌లో మరో ఉపయోగకరమైన సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇకపై వాట్సాప్ నుంచే కరెంట్, నీటి బిల్లులు, LPG గ్యాస్, FASTag, ఇన్సూరెన్స్, క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు, లోన్ వంటి పేమెంట్లు చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 03, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:55 PM IST
WhatsApp bill payment: వాట్సాప్‌లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్.. ఇక కరెంట్, నీళ్లు, గ్యాస్ బిల్లులు అక్కడే కట్టేయొచ్చు!
Image Credit: WhatsApp bill payment(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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WhatsApp bill payment: వాట్సాప్‌లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్.. ఇక కరెంట్, నీళ్లు, గ్యాస్ బిల్లులు అక్కడే కట్టేయొచ్చు!
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