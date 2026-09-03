WhatsApp bill payment: భారత్లో వాట్సాప్ యూజర్ల కోసం ఈ కొత్త బిల్ పేమెంట్ ఫీచర్ను తీసుకొచ్చారు. దీంతో ప్రతి బిల్లుకు ఒక్కో యాప్ను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఒకే యాప్లో చాలా రకాల బిల్లులను చెల్లించుకోవచ్చు. ఈ సదుపాయం భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ (BBPS) ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీనిని భారత్ కనెక్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు.
22 వేలకుపైగా బిల్లర్లు
వాట్సాప్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ కొత్త సదుపాయం ద్వారా 30 రకాల కేటగిరీల్లో 22,722 వరకు బిల్లర్లను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కరెంట్, నీరు, గ్యాస్, FASTag, ఇన్సూరెన్స్, క్రెడిట్ కార్డు, లోన్ వంటి ముఖ్యమైన చెల్లింపులు ఉన్నాయి.
ఎలా బిల్ చెల్లించాలి?
వాట్సాప్లో బిల్ చెల్లించడానికి ముందుగా యాప్ను ఓపెన్ చేయాలి. హోమ్ స్క్రీన్పై కనిపించే ₹ ఐకాన్పై ట్యాప్ చేయాలి. అక్కడ కొత్త బిల్ పేమెంట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత మనం చెల్లించాల్సిన బిల్ కేటగిరీని ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత సంబంధిత బిల్లర్ను సెలెక్ట్ చేసి, మన అకౌంట్ వివరాలను నమోదు చేయాలి. వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో చూసుకున్న తర్వాత బిల్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. పేమెంట్ చేయడానికి ముందు మొత్తం వివరాలను మరోసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అనంతరం UPI, డెబిట్ కార్డు లేదా క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా బిల్ చెల్లించవచ్చు.
ఒకే బిల్లర్కు పలు అకౌంట్లు
వాట్సాప్లోని ‘Payments Home’ విభాగంలో గతంలో ఉపయోగించిన బిల్లర్లు కూడా కనిపిస్తారు. దీంతో ప్రతిసారీ బిల్లర్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకే బిల్లర్కు సంబంధించిన ఇంటి, ఆఫీస్ వంటి పలు అకౌంట్లను కూడా నిర్వహించుకోవచ్చు.
ఈ కొత్త ఫీచర్ను వాట్సాప్ దశలవారీగా భారత్లో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. Android, iPhone యూజర్లకు కూడా రాబోయే వారాల్లో ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం మీ వాట్సాప్లో ఈ ఆప్షన్ కనిపించకపోతే కొంతకాలం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. త్వరలోనే మరింత మంది యూజర్లకు ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి రానుంది.
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