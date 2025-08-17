Paytm Users : పేటీఎం యూజర్లకు కీలక హెచ్చరిక.. ఆగస్టు 31 లోపు ఈ పని చేయకుంటే భారీగా నష్టపోవడం ఖాయం..!

Paytm Users Alert: పేటీఎం వాడే వాళ్లకు బిగ్ అలర్ట్. ఆగస్టు 31 లోపు మీ ఖాతాకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేయకపోతే మీరు భారీగా నష్టపోతారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి లక్షలాది మంది పేటీఎం వినియోగదారులు చెల్లింపుల విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. కాబట్టి సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి సబ్స్క్రిప్షన్లు, ఆటో-పేమెంట్ సేవలు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. దీనికి కారణం పేటీఎం పాత యూపీఐ హ్యాండిల్ పూర్తిగా మూసివేయబడుతోంది. కాబట్టి ఈ పాత హ్యాండిల్తో లింక్ చేసిన ఆటో-పేమెంట్లను వెంటనే రద్దు చేయండి. లేకపోతే సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.
అసలెందుకు పేటీఎం షట్డౌన్..
పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్లో జరిగిన అవకతవకల కారణంగా గత ఏడాది ఆర్బీఐ దాని యూపీఐ హ్యాండిల్ను నిషేధించింది. అందుకే నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ( NPCI ) అందరూ తమ పేటీఎం ఖాతాలను ఇతర బ్యాంకులకు మార్చాలని సూచించింది. అయినప్పటికీ చాలా మంది ఇప్పటికీ తమ ఆటో-పేమెంట్ సెట్టింగ్లను మార్చలేదు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో చెల్లింపులలో ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు.
ఆగస్టు 31 లాస్ట్ డేట్..
పేటీఎం వినియోగదారులకు ఆగస్టు 31 చివరి తేది అని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. ఈ తేదీని ఇప్పటికే రెండుసార్లు పొడిగించారు. కాబట్టి ఇక సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. బ్యాంకులు మరియు కంపెనీలు తమ కస్టమర్లను వెంటనే కొత్త పేమెంట్ లింక్ను సెట్ చేయమని హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఈ చర్య తీసుకోకపోతే చెల్లింపులలో సమస్యలు ఎదురవ్వచ్చు.
పేటీఎం కస్టమర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే..
* పేటీఎం వినియోగదారులు తమ ఆటో-పేమెంట్ (Auto Payment) వివరాలను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి. ఇన్సూరెన్స్, సబ్స్క్రిప్షన్లు, లోన్ EMIలు వంటి అన్ని ఆటో-పేమెంట్లను చెక్ చేయండి.
* ఒకవేళ ఈ పేమెంట్లు పాత పేటీఎం హ్యాండిల్తో లింక్ అయి (@paytm) ఉంటే వాటిని వెంటనే రద్దు చేయండి.
* ఆ తర్వాత ఎస్బీఐ (SBI), హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC), ఫోన్పే (Phonepay) లేదా ఇతర బ్యాంకుల నుంచి కొత్త ఆటో పేమెంట్ను సెట్ చేయండి.
* మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే.. మీ అనుమతి లేకుండా ఏ బ్యాంకు లేదా కంపెనీ మీ ఆటో పేమెంట్ను మార్చలేదు. ఈ పనిని మీరే చేయాలి.
అసలు ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడంటే..
పేటీఎం వినియోగదారులు ఎదుర్కొనే సమస్యలు చిన్నవి కాదు. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు చెల్లించకపోతే దాదాపు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పాలసీలు ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, స్పాటిఫై లాంటి సబ్స్క్రిప్షన్ సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోవచ్చు. లోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపులు ఆలస్యమైతే అదనపు రుసుములు చెల్లించాల్సి రావచ్చు లేదా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 1 లోపు ఆటో-పేమెంట్లను కొత్త బ్యాంక్ ఖాతాకు మార్చకపోతే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు రిమైండర్లు పంపుతాయి, సబ్స్క్రిప్షన్లు ఆగిపోతాయి, మీరు మాన్యువల్ చెల్లింపులు చేయాల్సి రావచ్చు.
