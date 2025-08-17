English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Paytm Users : పేటీఎం యూజర్లకు కీలక హెచ్చరిక.. ఆగస్టు 31 లోపు ఈ పని చేయకుంటే భారీగా నష్టపోవడం ఖాయం..!

Attention Paytm Users: పేటీఎం వాడే వాళ్లకు బిగ్ అలర్ట్. ఆగస్టు 31 లోపు మీ ఖాతాకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేయకపోతే మీరు భారీగా నష్టపోతారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి లక్షలాది మంది పేటీఎం వినియోగదారులు చెల్లింపుల విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. కాబట్టి సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:24 PM IST

Trending Photos

Happy Krishna Janmashtami: బెస్ట్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
5
Krishnashtami Telugu
Happy Krishna Janmashtami: బెస్ట్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Sara Tendulkar: సచిన్ ఇంట మరో శుభకార్యం.. సారా టెండూల్కర్ శుభారంభ వేడుకల్లో మెరిసిన కాబోయే కోడలు!
5
Sara Tendulkar New Beginnings
Sara Tendulkar: సచిన్ ఇంట మరో శుభకార్యం.. సారా టెండూల్కర్ శుభారంభ వేడుకల్లో మెరిసిన కాబోయే కోడలు!
Snakes Sleep Facts: పాములు రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతాయో తెలుసా.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవే..
6
Snakes Sleep
Snakes Sleep Facts: పాములు రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతాయో తెలుసా.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవే..
Weather Updates: రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
5
Rains
Weather Updates: రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Paytm Users : పేటీఎం యూజర్లకు కీలక హెచ్చరిక.. ఆగస్టు 31 లోపు ఈ పని చేయకుంటే భారీగా నష్టపోవడం ఖాయం..!

Paytm Users Alert: పేటీఎం వాడే వాళ్లకు బిగ్ అలర్ట్. ఆగస్టు 31 లోపు మీ ఖాతాకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేయకపోతే మీరు భారీగా నష్టపోతారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి లక్షలాది మంది పేటీఎం వినియోగదారులు చెల్లింపుల విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. కాబట్టి సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు, నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు, ఆటో-పేమెంట్ సేవలు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. దీనికి కారణం పేటీఎం పాత యూపీఐ హ్యాండిల్ పూర్తిగా మూసివేయబడుతోంది. కాబట్టి ఈ పాత హ్యాండిల్‌తో లింక్ చేసిన ఆటో-పేమెంట్‌లను వెంటనే రద్దు చేయండి. లేకపోతే సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.

అసలెందుకు పేటీఎం షట్‌డౌన్.. 
పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్‌లో జరిగిన అవకతవకల కారణంగా గత ఏడాది ఆర్బీఐ దాని యూపీఐ హ్యాండిల్‌ను నిషేధించింది. అందుకే నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ( NPCI ) అందరూ తమ పేటీఎం ఖాతాలను ఇతర బ్యాంకులకు మార్చాలని సూచించింది. అయినప్పటికీ చాలా మంది ఇప్పటికీ తమ ఆటో-పేమెంట్ సెట్టింగ్‌లను మార్చలేదు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో చెల్లింపులలో ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు.

ఆగస్టు 31 లాస్ట్ డేట్..
పేటీఎం వినియోగదారులకు ఆగస్టు 31 చివరి తేది అని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది. ఈ తేదీని ఇప్పటికే రెండుసార్లు పొడిగించారు. కాబట్టి ఇక సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. బ్యాంకులు మరియు కంపెనీలు తమ కస్టమర్లను వెంటనే కొత్త పేమెంట్ లింక్‌ను సెట్ చేయమని హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఈ చర్య తీసుకోకపోతే చెల్లింపులలో సమస్యలు ఎదురవ్వచ్చు.

పేటీఎం కస్టమర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే.. 
* పేటీఎం వినియోగదారులు తమ ఆటో-పేమెంట్ (Auto Payment) వివరాలను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి. ఇన్సూరెన్స్, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు, లోన్ EMIలు వంటి       అన్ని ఆటో-పేమెంట్లను చెక్ చేయండి. 
* ఒకవేళ ఈ పేమెంట్లు పాత పేటీఎం హ్యాండిల్‌తో లింక్ అయి (@paytm) ఉంటే వాటిని వెంటనే రద్దు చేయండి. 
* ఆ తర్వాత ఎస్‌బీఐ (SBI), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ (HDFC), ఫోన్‌పే (Phonepay) లేదా ఇతర బ్యాంకుల నుంచి కొత్త ఆటో పేమెంట్‌ను సెట్ చేయండి. 
* మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే.. మీ అనుమతి లేకుండా ఏ బ్యాంకు లేదా కంపెనీ మీ ఆటో పేమెంట్‌ను మార్చలేదు. ఈ పనిని మీరే చేయాలి.

అసలు ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడంటే.. 
పేటీఎం వినియోగదారులు ఎదుర్కొనే సమస్యలు చిన్నవి కాదు. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు చెల్లించకపోతే దాదాపు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పాలసీలు ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, స్పాటిఫై లాంటి సబ్‌స్క్రిప్షన్ సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోవచ్చు. లోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపులు ఆలస్యమైతే అదనపు రుసుములు చెల్లించాల్సి రావచ్చు లేదా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 1 లోపు ఆటో-పేమెంట్‌లను కొత్త బ్యాంక్ ఖాతాకు మార్చకపోతే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు రిమైండర్‌లు పంపుతాయి, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు ఆగిపోతాయి, మీరు మాన్యువల్ చెల్లింపులు చేయాల్సి రావచ్చు.

Also Read: Micro Cheating: చిన్నచిన్న అబద్ధాలు.. చివరికి డివోర్స్.. భార్యభర్తల మధ్య దూరానికి కారణమవుతున్న మైక్రోచీటింగ్‌పై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి..!

Also Read: Interesting Facts: మీరు వెళ్లే దారికి నల్ల పిల్లి అడ్డంగా వచ్చిందా..? శుభమా..? అశుభమా..? అసలు నిజం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Paytm Users AlertPaytm usersPaytmAttention Paytm Users0

Trending News