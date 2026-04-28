POCO C81 Pro: కేవలం రూ.9 వేలకే 6000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. POCO C81 Pro ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..

POCO C81 Pro Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ పోకో (POCO) మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన యునిసోక్ టి7250 చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా మోస్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ సెటప్ను కలిగి ఉంది. పోకో కంపెనీ సాధారణ మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులను దృష్టి పెట్టుకుని ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసింది. ఇది అత్యంత చీప్ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ పోకో సి81 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ పోకో సి81 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.9 వేల నుంచి ప్రారంభమైంది. అలాగే రెండవ వేరియంట్ ధర రూ.10 వేలకు లభిస్తోంది. ఇది మూడు రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ పోకో స్మార్ట్ఫోన్ నలుపు, బంగారంతో పాటు ఆకుపచ్చ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
పోకో సి81 ప్రో ఫీచర్స్:
పోకో C81 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 6.9-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు హై బ్రైట్నెస్ మోడ్లో 800 నిట్స్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. వీటికి తోడు ఈ డిస్ల్పే ప్రత్యేకమైన బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా పొందింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3పై రన్ అవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మాలి-G57 GPUతో కూడిన 12nm ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ T7250 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజ్ను పెంచుకునే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ పోకో సి81 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. C81 ప్రో వెనుక భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన వెట్ టచ్ టెక్నాలజీ 2.0కి సపోర్ట్ కూడా చేస్తుంది. దీని వల్ల తడి వేళ్ళతో కూడా దీని డిస్ల్పే టచ్ అవుతుంది. అలాగే C81 ప్రో 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఈ పోకో సి81 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో బ్లూటూత్ 5.2, వై-ఫై, జీపీఎస్తో పాటు గ్లోనాస్, గెలీలియో, ఎన్ఎఫ్సీ వంటి ఫీచర్స్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా వర్చువల్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Also Read: Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!
