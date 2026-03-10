Poco C85x 5g: 6300mAh బ్యాటరీతో Poco C85x ఫోన్‌ విడుదల.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Poco C85x 5g Price In India: భారత మార్కెట్లోకి పోకో కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ పోకో C85x 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. దీనిని కంపెనీ గత ఏడాది డిసెంబర్లో విడుదల చేసిన పోకో C85 కొత్త వేరియంట్లో భాగంగా దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో లాంచ్ చేసింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, ధర వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
పోకో C85x 5G స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో కూడిన 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నాచ్ డిజైన్తో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన యూనిసోక్ T8300 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు 4GB ర్యామ్ వేరియంట్లో బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఈ Poco C85x 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన వేరియంట్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. మొదటి వేరియంట్ 4GB + 64GB ధర రూ.10,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా 4GB + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.11,999 ధరతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, మార్చి 14వ తేదిన ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విక్రయాలు ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు కంపెనీ అధికారంగా వెల్లడించింది. ఈ ఫోన్ బ్లాక్, గోల్డ్తో పాటు గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.
Poco C85x 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 1600 × 720 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ డిస్ప్లే 810 నిట్ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ T8300 6nm ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు మాలి G57 MC2 GPUను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ బ్యాటరీ 1000 ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ను కూడా అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. దీంతో పాటు 7.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్లో కంపెనీ 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, బ్లూటూత్ 5.4 కనెక్టీవిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఇది IP52 రేటింగ్తో వస్తుంది.
