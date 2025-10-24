Poco F8 Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Poco నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ F సిరీస్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా Poco F8, F8 Pro మోడల్స్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇవి గత సిరీస్ల కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మోడల్స్ను ఇటీవలే చైనాలో రీ బ్రాండెడ్ వెర్షన్లో Redmi K90, K90 Pro Max పేర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వీడికి మార్కెట్లో మంచి ప్రజాదరణ కూడా లభించింది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పోకో కంపెనీ ఈ సిరీస్ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ కొత్త పోకోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Poco F8 సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..ఇందులోని ప్రోవేరియంట్ 6,210mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇక అల్ట్రా వేరియంట్ 6,500mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. చైనాలో విడుదలైన redmi k90 సిరీస్తో పోలిస్తే.. వీటి బ్యాటరీలు చాలా చిన్నవిగా భావించవచ్చు. రెడ్మీ k90 సిరీస్ బ్యాటరీలు ఎంతో శక్తివంతమైన 7500mAh బ్యాటరీలతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాగే బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా కాస్త తక్కువే అని చెప్పొచ్చు.. ఇక ఈ పోకో రెండు మోడల్స్ కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. పోకో F8 ప్రో 6.59-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక రెండవ మోడల్ Poco F8 అల్ట్రా 6.9-అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ రెండు మోడల్స్ ప్రత్యేకమైన ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో పాటు OLED ప్యానెల్లను కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా 2K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టులను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు మొబైల్స్ లో 2.1 ఆడియో సిస్టమ్ను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు వేరియంట్స్ డ్యూయల్ స్పీకర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ సిరీస్ మొబైల్స్ చాలా ప్రత్యేకమైన HyperOS 3 ఇంటర్ఫేస్తో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. దీంతోపాటు F8 Pro స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇక అల్ట్రా మోడల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5పై రన్ అవుతుంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
Poco F8 ప్రో మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ప్రత్యేకమైన 20-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా F8 అల్ట్రా 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో విడుదలైంది. F8 ప్రో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు మొబైల్స్ ప్రత్యేకమైన OIS సెన్సార్లతో ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అల్ట్రా వేరియంట్లో ఓమ్నివిజన్ లైట్ ఫ్యూజన్ 950 లెన్స్తో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అదనంగా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ లెన్స్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook