English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Poco F8: ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్‌తో మార్కెట్‌లోకి కొత్త పోకో F 8 సిరీస్.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

Poco F8: ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్‌తో మార్కెట్‌లోకి కొత్త పోకో F 8 సిరీస్.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

Poco F8 Launch Date In India: మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే పోకో F8 సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ సిరీస్ మొత్తం రెండు మోడల్స్‌లో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్స్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:55 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
7
Prabhas House
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Poco F8: ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్‌తో మార్కెట్‌లోకి కొత్త పోకో F 8 సిరీస్.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

Poco F8 Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Poco నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ F సిరీస్‌లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా Poco F8, F8 Pro మోడల్స్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇవి గత సిరీస్‌ల కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మోడల్స్ను ఇటీవలే చైనాలో రీ బ్రాండెడ్ వెర్షన్‌లో Redmi K90, K90 Pro Max పేర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వీడికి మార్కెట్లో మంచి ప్రజాదరణ కూడా లభించింది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పోకో కంపెనీ ఈ సిరీస్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ కొత్త పోకోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ Poco F8 సిరీస్‌ స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..ఇందులోని ప్రోవేరియంట్ 6,210mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇక అల్ట్రా వేరియంట్ 6,500mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. చైనాలో విడుదలైన redmi k90 సిరీస్‌తో పోలిస్తే.. వీటి బ్యాటరీలు చాలా చిన్నవిగా భావించవచ్చు. రెడ్మీ k90 సిరీస్ బ్యాటరీలు ఎంతో శక్తివంతమైన 7500mAh బ్యాటరీలతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాగే బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా కాస్త తక్కువే అని చెప్పొచ్చు.. ఇక ఈ పోకో రెండు మోడల్స్ కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. పోకో F8 ప్రో 6.59-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇక రెండవ మోడల్ Poco F8 అల్ట్రా 6.9-అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ రెండు మోడల్స్ ప్రత్యేకమైన ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌తో పాటు OLED ప్యానెల్‌లను కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా 2K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టులను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు మొబైల్స్ లో 2.1 ఆడియో సిస్టమ్‌ను  అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు వేరియంట్స్ డ్యూయల్ స్పీకర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ సిరీస్ మొబైల్స్ చాలా ప్రత్యేకమైన HyperOS 3 ఇంటర్‌ఫేస్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. దీంతోపాటు F8 Pro స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఇక అల్ట్రా మోడల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5పై రన్ అవుతుంది. 

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

Poco F8 ప్రో మొబైల్‌కు సంబంధించిన కెమెరా ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ప్రత్యేకమైన 20-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా F8 అల్ట్రా 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో విడుదలైంది. F8 ప్రో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు మొబైల్స్ ప్రత్యేకమైన OIS సెన్సార్లతో ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అల్ట్రా వేరియంట్‌లో ఓమ్నివిజన్ లైట్ ఫ్యూజన్ 950 లెన్స్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అదనంగా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Poco F8 UltraPoco F8 5GPoco F8 ProPoco F8 Launch Date In IndiaPoco F8 Price In India

Trending News