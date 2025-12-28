Poco M8 Pro: జనవరిలో POCO M8 సిరీస్ లాంచ్.. ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ లీక్‌!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Poco M8 Pro Launch Date In India: అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి POCO M8 సిరీస్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన కెమెరాతో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సిరీస్ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని మోడల్స్ వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:36 PM IST

Poco M8 Pro Launch Date In India News: 2026 సంవత్సరం జనవరి నెలలో అనేక కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్ లాంచ్ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా భారత్‌లో పోకో (POCO) కంపెనీ అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం కూడా జరిగింది. అయితే దీనిని పోకో కంపెనీ నిజం చేయబోతోంది. అవును వచ్చే నెలలో భారతదేశంలో పోకో M8 సిరీస్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మొత్తం రెండు మోడళ్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది POCO M8, POCO M8 Pro మోడల్స్ పేర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు మోడల్స్ ప్రీమియం బ్యాటరీని కలిగి ఉండడమే కాకుండా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ రెండు మోడల్స్ కు సంబంధించిన ఇటీవల లీకైన కొన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రెండు మోడల్స్‌ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh పెద్ద బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన సెన్సార్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇక లీకైన ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.77-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. దీంతోపాటు ఈ డిస్ప్లే 2392 x 1080 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఆదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్‌ కెమెరాతో పాటు మరో అదనపు కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫ్రంట్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ 20-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5520mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి చార్జ్ చేసేందుకు చాలా ప్రత్యేకమైన 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు వీలుండేందుకు ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 3 చిప్ ప్రాసెసర్ అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్ os2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇందులో ఎన్నో రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Also Read: Motorola Signature సిరీస్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇవే!

POCO M8 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.83-అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED స్క్రీన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇక దీని డిస్ప్లే 2772 x 1280 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో సపోర్టుతో వస్తోంది. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అదనంగా మరో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ఎందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్ OS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కు సంబంధించిన విడుదల తేదీతో పాటు ధరను కంపెనీ త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికారిక సమాచారం.

Also Read: Motorola Signature సిరీస్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇవే!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

