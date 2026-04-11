Poco M8s Hit Indian Market: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం పోకో తమ వినియోగదారులకు మరో అద్భుతమైన శుభవార్త అందించబోతోంది. మార్కెట్లో ఇప్పటికే మంచి విజయాన్ని అందుకున్న M సిరీస్లో భాగంగా సరికొత్త మోడల్ పరిచయం చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది Poco M8s మోడల్ పేరుతో అందుబాటులోకి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు థాయ్లాండ్కు చెందిన నేషనల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ (NBTC) డేటాబేస్లో కనిపించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ ఫోన్ త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు స్పష్టమైంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ మొదట భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
NBTC వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ 26067PC09G అని మోడల్ నెంబర్తో లిస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా మార్కెట్లో వచ్చేముందు ఇటువంటి సర్టిఫికేషన్లు పొందడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ కూడా ప్రత్యేకమైన సర్టిఫికేషన్ పొందడం విశేషం.. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన విడుదల తేదీని Poco కంపెనీ కొన్ని వారాల్లోనే ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ మొబైల్ గతంలో విడుదలైన Poco M8కు అప్గ్రేడ్ వెర్షన్గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీకైన సంగతి తెలిసిందే..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ చాలా అద్భుతమైన 6.77 అంగుళాల Full HD+ అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో విడుదల కాబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 3 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెల్ఫీ కోసం ఇందులో కంపెనీ 20MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించింది.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,520mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HyperOS 2 సాఫ్ట్వేర్పై పనిచేస్తుంది. ఈ మొబైల్ భారత మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వస్తే దీని ధర రూ.18 వేల నుంచి ప్రారంభం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది వివిధ రకాల బ్రాండ్లతో ఇటీవల విడుదలైన మొబైల్స్తో పోటీ పడే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, పోకో కంపెనీ అతి త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచింగ్కు సంబంధించిన వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి.
