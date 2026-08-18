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Poco M8x 5g: ఆగస్టు 21న Poco M8x 5G ఫోన్ లాంచ్‌.. 7900mAh బ్యాటరీ, ఇతర ఫీచర్లు ఇవే!

Poco M8x 5g Price: ఆగస్టు 21న Poco M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది పవర్‌ఫుల్ 7900mAh భారీ బ్యాటరీతో లాంచ్‌ కాబోతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 18, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:54 PM IST
Poco M8x 5g: ఆగస్టు 21న Poco M8x 5G ఫోన్ లాంచ్‌.. 7900mAh బ్యాటరీ, ఇతర ఫీచర్లు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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