English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Poco X8 Pro: త్వరలో భారత్‌లోకి Poco X8 Pro సిరీస్.. ఏకంగా 9000mAh బ్యాటరీతో కొత్త రికార్డు!

Poco X8 Pro: త్వరలో భారత్‌లోకి Poco X8 Pro సిరీస్.. ఏకంగా 9000mAh బ్యాటరీతో కొత్త రికార్డు!

Poco X8 Pro Specifications: భారత మార్కెట్‌లోకి వచ్చే వారం పోకో X8 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh బ్యాటరీతో విడుదల కానుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 12, 2026, 12:02 PM IST

Trending Photos

Silver Investment: కావాలంటే ఒక రోజు తిండి మానేయండి.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి..Robert Kiyosaki సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
8
Robert Kiyosaki
Silver Investment: కావాలంటే ఒక రోజు తిండి మానేయండి.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి..Robert Kiyosaki సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?
5
BCCI Announces Cash Reward
BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?
Hyderabad: వార్‌ ఎఫెక్ట్.. హైదరాబాద్‌కు తాకిన ఇరాన్‌ సెగలు.. సిలిండర్ల కొరతతో ఇడ్లీ, పూరీ, వడ బంద్..!!
8
Iran War Impact on India
Hyderabad: వార్‌ ఎఫెక్ట్.. హైదరాబాద్‌కు తాకిన ఇరాన్‌ సెగలు.. సిలిండర్ల కొరతతో ఇడ్లీ, పూరీ, వడ బంద్..!!
Manchu Lakshmi: పుష్ప సినిమా విజయం వెనుక మంచు లక్ష్మి.. ఎవరికి తెలియని సీక్రెట్..!
5
Pushpa Movie
Manchu Lakshmi: పుష్ప సినిమా విజయం వెనుక మంచు లక్ష్మి.. ఎవరికి తెలియని సీక్రెట్..!
Poco X8 Pro: త్వరలో భారత్‌లోకి Poco X8 Pro సిరీస్.. ఏకంగా 9000mAh బ్యాటరీతో కొత్త రికార్డు!

Poco X8 Pro Specifications: భారత మార్కెట్‌లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీల్లో పోకో కూడా ఒకటి. ఈ కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే విడుదల చేస్తూ ఉండడం వల్ల యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ వస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే పోకో సంస్థ మరో భారీ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది.  ఈ కంపెనీ పోకో X8 ప్రో (Poco X8 Pro) సిరీస్‌ను వచ్చే వారం భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫీచర్స్‌ పరంగానే కాకుండా బ్యాటరీ పరంగా మార్కెట్‌లో కొత్త చరిత్ర సృష్టించబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్‌లో ప్రముఖ బ్రాండ్లు సామ్సంగ్, వివో, షియోమీ వంటి సంస్థలు 5000mAh నుంచి 6000mAh బ్యాటరీలతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చూస్తూ వస్తుందడగా.. అయితే, పోకో కంపెనీ మాత్రం కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది. ఈ కంపనీ ఏకంగా ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh బ్యాటరీతో మార్కట్‌లోకి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు సాధారణ వినియోగదారుడికి మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను కూడా అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా భారీ గేమింగ్‌ చేసేవారికి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వరం కంటే ఎక్కువగా భావించవచ్చు. 

వచ్చే వారం లాంచ్ కాబోతున్న ఈ Poco X8 Pro ఫోన్.. మార్కెట్లో ఇప్పటికే అద్భతమైన సేలింగ్‌ ఉన్న గెలాక్సీ M-సిరీస్‌తో పాటు వివో V-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కు గట్టి పోటీనిస్తుందని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు అందించే పోకో వ్యూహం ఈసారి కూడా పనిచేస్తుందని కంపెనీ నమ్మకంగా ఉంది. అయితే, ఇందులో భాగంగానే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్‌కు మంచి గుర్తింపు లభిస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

లీక్‌ అయిన Poco X8 Pro ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ లేదా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీకి చెందిన లేటెస్ట్ చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో విడుదల కానుంది. అలాగే వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 200MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్‌లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh బ్యాటరీతో పాటు 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ త్వలోనే వెల్లడించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Poco X8 ProPoco X8 Pro India LaunchPoco X8 Pro NewsPoco X8 Pro PricePoco X8 Pro Specifications

Trending News